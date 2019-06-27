Балдію від приспіву: літній суперхіт Олі Полякової вразив мережу

Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила", від якої слухачі балдіють
Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила". Це п'ятий сингл з альбому "Королева ночі" в новому аранжуванні.
Шанувальники Полякової радіють. Вперше пісня "Звонила" прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу "Королева ночі" в київському Палаці спорту. З тих пір в мережі "гуляє" безліч варіацій одного й того ж хіта: від концертної версії, оснащеної сінті-поп бітами і жорсткими гітарними рифами в кращих традиціях панк-року, до більш лайтових варіантів, сумарна кількість прослухувань яких перевалила за мільйон.
Сингл "Звонила" - це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерної ліриці Полякової більш пізнього періоду, та музичної стилістики 90-х, якій співачка залишається вірна протягом декількох років.
Оля Полякова - Звонила
Текст пісні "Звонила":
Ты сейчас далеко
В окружении гостей
Льется музыка и вино
А я все жду и жду новостей
Но тебе все равно
Ты где то на стороне
На душе у тебя легко
Моя душа сгорает в огне
А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала
Надоело молчать
Прятать чувства свои
Легче просто с тобой порвать
Чем каждый раз молчать о любви
Видно время пришло
Правду всю рассказать
Сердце хрупкое, как стекло
Легко разбить невозможно собрать
А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала
Но не смотря ни на что
Я буду снова, и снова тебе звонить
Чтобы ты знал, что таких как я
Как я легко терять
Невозможно забыть
Користувачі мережі у захваті від нового треку.
Скріншот
Скріншот
Раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.