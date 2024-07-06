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Баклажанные рулеты с фаршем на шампурах: рецепт вкусной закуски

Как готовить баклажаны с мясом на шампурах (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Эти баклажановые рулеты с мясом - идеальный вариант для тех, кто обожает шашлыки, но хочет более легкое блюдо с овощами. В то же время эти рулеты достаточно оригинальные и сытные.

О том, как приготовить баклажанные рулеты на шампурах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "The Man Cooking".

Что нужно для баклажанных рулетов с мясом

Для приготовления такой вкусной закуски на природе нужны такие продукты:

  • баклажаны - 2 шт.;
  • фарш из говядины - 400-500 г;
  • красный лук - 1 шт.;
  • болгарский перец - 2 шт.;
  • специи - по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить баклажанные рулеты с мясом на шампурах

Помойте баклажаны, срежьте с них верхушку и нарежьте на овальные ломтики - слегка по диагонали, чтобы они были достаточно длинными. Ломтик должен быть примерно 0,5 см толщиной.

Нарежьте баклажаны на ломтики (скриншот / The Man Cooking)

Очистьте лук, разрежьте его пополам, нарежьте на ломтики, а затем на маленькие кубики. Нарезанный лук переложите в глубокую миску.

Помойте перцы, удалите плодоножку и семена. После этого нарежьте овощи на маленькие кубики. Они будут смешиваться с фаршем, поэтому их размер зависит от того, какую текстуру вы хотите сделать. Нарезанные перцы переложите к луку.

Подсолите и поперчите фарш в отдельной миске, перемешайте его, затем всыпьте лук и перец. Тщательно перемешайте ингредиенты.

По желанию, после этого можно добавить травы, например, розмарин или чабрец. Выложите мясную начинку на ломтики баклажана, примерно по 2 ст. л. массы на 1 ломтик. Равномерно распределите фарш тонким слоем.

Равномерно распределите фарш (скриншот / The Man Cooking)

Заверните ломтики баклажана в рулетик так, чтобы начинка была внутри. После этого рулетики нужно нанизать на шампуры.

Рулетики следует нанизать на шампуре (скриншот/The Man Cooking)

Обжарьте баклажанные рулетики с фаршем до коричневой корочки и готовности фарша. По желанию готовые рулетики можно подавать со сметаной или соусом.

 

Кстати, раньше мы писали о том, какие маринады приготовить для шашлыка из курицы.

Кроме этого, рассказывали, как готовить сыр в тесте на шампурах.

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