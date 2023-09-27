Много неожиданностей. Стали известны все победители MUZVAR AWARDS 2023

Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец", объявила победителей 2023 года. Организаторы раздали награды в 14 категориях. Все лауреаты получили памятную брошь в виде визуального символа премии - "Феникса" от художника Владимира Цисарика.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу портала рассказывает, кто получил заслуженную статуэтку.
Победители MUZVAR AWARDS 2023
Лучший перепев - Quest Pistols - "Ти неймовірна"
Лучшие новые имена альтернативной музыки - Циферблат
Группа ""Циферблат" (фото: instagram.com/muzvar.ua)
Лучший клипмейкер - Инди Хаит / DOROFEEVA - "Вотсап"
Лучший менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni
Лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
Лучший автор - Иван Клименко / MamaRika & KOLA - "Люди"
Лучшие новые имена эстрады - SKYLERR
Музыкальная журналистика - Макс Нагорняк проект Bezodnya Music
Лучшие новые имена поп-музыки - YAKTAK
YAKTAK (фото: instagram.com/muzvar.ua)
Музыкальное диджитал-наследие - альбом QIRIM Jamala
Лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспич
Самые резонансные события общенационального уровня - Film ua / фильм "Мавка. Лісова пісня"
Лучший саунд - Евгений Филатов / ONUKA - "Перемога"
Самый активный фан-клуб - "Måneskin" и Schmalgauzen