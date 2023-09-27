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Много неожиданностей. Стали известны все победители MUZVAR AWARDS 2023

MUZVAR AWARDS объявила победителей 2023 года (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском МЦКМ "Октябрьский дворец", объявила победителей 2023 года. Организаторы раздали награды в 14 категориях. Все лауреаты получили памятную брошь в виде визуального символа премии - "Феникса" от художника Владимира Цисарика.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу портала рассказывает, кто получил заслуженную статуэтку.

Победители MUZVAR AWARDS 2023

  • Лучший перепев - Quest Pistols - "Ти неймовірна"
  • Лучшие новые имена альтернативной музыки - Циферблат

Группа ""Циферблат" (фото: instagram.com/muzvar.ua)

  • Лучший клипмейкер - Инди Хаит / DOROFEEVA - "Вотсап"
  • Лучший менеджмент-коллаборация - лейбл pomitni
  • Лучшее творческое сотрудничество - SHUMEI x ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

 

  • Лучший автор - Иван Клименко / MamaRika & KOLA - "Люди"
  • Лучшие новые имена эстрады - SKYLERR
  • Музыкальная журналистика - Макс Нагорняк проект Bezodnya Music
  • Лучшие новые имена поп-музыки - YAKTAK

YAKTAK (фото: instagram.com/muzvar.ua)

  • Музыкальное диджитал-наследие - альбом QIRIM Jamala
  • Лучшие новые имена рок-музыки - Хейтспич
  • Самые резонансные события общенационального уровня - Film ua / фильм "Мавка. Лісова пісня"
  • Лучший саунд - Евгений Филатов / ONUKA - "Перемога"

 

  • Самый активный фан-клуб - "Måneskin" и Schmalgauzen

Недавно мы также рассказывали о 5 украинцах, получавших "Оскар".

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