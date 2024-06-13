Много косметики: 8 способов для организации косметички

Если вы любите косметику, вероятно, ее у вас много - разные оттенки помад, блесков, туши, подводки и тому подобное для различных случаев. Однако чем больше косметики - тем труднее ее хранить без беспорядка.

О том, какие способы помогут организовать косметику, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Housekeeping .

Выставьте наперед любимую косметику

Освободите свою косметичку и поставьте впереди других продуктов любимую тушь, подводку и другие продукты с помощью небольших многоярусных полок.

Еще один отличный вариант - выбирать нескользящую подложку, которая не даст вашим продуктам упасть.

Разложите средства для губ в стеклянные баночки

Если у вас несколько пустых стеклянных баночек, используйте их, чтобы разложить все помады и блески. Тогда вы сможете привести их в порядок как угодно: по упаковке и типу, по цвету или даже по бренду.

Положите кисти в футляр

Кисточка для растушевки теней никогда не потеряется, если весь набор будет храниться в одном-двух футлярах - например, в недорогом футляре для очков, который можно приобрести даже в АТБ или Bonus.

Кроме того, что кисти будут защищены от пыли, это сделает коллекцию кистей всегда готовой к путешествию.

Используйте подставку для бумаг для палеток

Настольные органайзеры - это идеальное место для организации палеток с тенями - и не только! Этот предмет, который традиционно используется для хранения бумаг, имеет несколько полочек, достаточно вместительных для всех необходимых вещей.

Храните лак для ногтей в банке для печенья

Хотя лак для ногтей - не шоколадное печенье, почему бы не использовать такой контейнер как органайзер?

Это не только будет держать лак в одном месте, но и позволит видеть все цвета благодаря прозрачности банки.

Разложите подводку и тушь по пеналу

Скорее всего, где-то в вашем доме лежит старый пенал - который можно превратить в косметичку с необходимыми средствами для макияжа.

Он достаточно мал, чтобы поместиться сумке на случай путешествия, а разные отделения помогут разложить продукты по назначению.

Разложите косметику в органайзеры для столовых наборов

Органайзеры для кухонных принадлежностей прекрасно выполняют свою функцию независимо от того, используются они на кухне или нет. Просто замените ножи на помады, вилки на кисточки для макияжа, а ложки - на подводки для глаз.

Используйте форму для льда

Если вы выбираете покупать тени отдельными оттенками, а не большой палитрой - или же если вы обожаете глиттеры в маленьких баночках - то их можно разложить по оттенкам в форме для льда.

Кроме того, что эти силиконовые лотки вместят все необходимое, их легко мыть, если сухой пигмент чуть-чуть высыпается из баночки.