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Многие этого не знают: украинцам рассказали важную деталь о реанимации

Можно ли быть у родного человека в реанимации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине реанимации открыты. То есть пациента в реанимации можно посещать и оставаться рядом. Однако многие этого не знают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Национальной службы здоровья.

Что следует знать

Реанимации открыты для родственников или знакомых пациентов. Свободный доступ утвержден приказом Минздрава в 2016 г.

Также во многих пакетах, по которым НСЗУ заключает договоры с медучреждениями, прописано условие обеспечения права находящихся в реанимации пациентов на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.

Каждая больница, в которой есть палаты или отделения интенсивной терапии, должны обеспечить право на допуск к пациенту 24/7.

Один посетитель может находиться возле пациента без ограничений по времени. Одновременно у пациента может быть не больше двух человек.

Посетителем может быть любое лицо вне зависимости от родственных отношений. Но тем, кто не является родителями пациента-ребенка, разрешен только при устном согласии одного из родителей.

Какие правила нужно соблюдать

Нужно прислушиваться к инструкциям, советам и просьбам медицинского персонала. К примеру, медицинские работники могут попросить временно покинуть палату, если возникнет необходимость проведения в палате неотложных действий медицинского характера. Такое требование медицинского работника обязательно к выполнению.

Нельзя посещать реанимацию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения с инфекционным заболеванием. Или если недавно контактировали с носителем инфекционного заболевания.

Нужно относиться с уважением к конфиденциальности и покою пациента, в том числе других пациентов, находящихся в палате ВИТ.

Категорически запрещено трогать аппаратуру ВИТ и каким-либо иным образом препятствовать процессу лечения.

Важно помнить, если вас не пускают в отделение интенсивной терапии или требуют за это деньги, необходимо:

  • объяснить врачу, что он нарушает приказ Минздрава № 592 от 15 июня 2016 года
  • если это не помогает - обратиться к руководителю медицинского учреждения с письменным заявлением
  • если вопрос все же не решается - звоните в контакт-центр НСЗУ 16-77
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