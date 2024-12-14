Видят прекрасное во всем. Названы знаки Зодиака с сердцами поэтов

Рак

Этим знаком управляет эмоциональная Луна, и Рак всегда рядом с людьми, которых он любит больше всего. Он легко чувствует потребности и внутренний мир других и помогает еще даже до того, как его об этом попросят.

Несмотря на то, что Рак имеет тенденцию углубляться в себя, это лишь потому, что он является чувствительным и улавливает энергию окружающих. Этому знаку нужно время наедине, чтобы восстановить силы и быть наполненным во внешнем мире.

Рыбы

Эмоциональный астрологический символ имеет глубоко поэтическое сердце. Он видит мир в розовом цвете - с перспективы надежды, которую часто теряют другие. Рыбы готовы находить хорошее в чем угодно и в ком угодно.

Из-за этого они выглядят несколько идеалистами. Но кто-то должен быть таким, не так ли? Иначе бы надежду потеряли абсолютно все мы. Рыбы готовы находить смысл там, где другие не видят ничего вообще, и видеть красоту даже в самых темных местах.

Весы

Это еще один знак Зодиака с поэтическим сердцем. Весы - это глоток свежего воздуха. Романтические и любящие, они подчиняются Венере, планете любви и красоты. Весы являются артистичными и заинтересованными в эстетике, и это идеально отражает их поэтическую натуру и творческий ум. Они готовы смотреть на вещи с разных точек зрения и уделять тому, что им интересно, свое время, любовь и внимание.