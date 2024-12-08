Настоящие модники. Четыре знака Зодиака, которые имеют идеальное чувство стиля
Независимо от того, какие тренды сейчас в мире, они точно знают, как выглядеть на 100.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые имеют идеальный вкус в одежде.
Скорпион
Он до деталей продумает свой образ и готов потратить время, чтобы действительно выглядеть хорошо. Интенсивный знак Зодиака не просто хочет чувствовать себя уверенно и красиво, он расцветает, когда нравится сам себе. Поэтому если вдруг вы не знаете, какой образ вам подобрать на тот или иной случай, проконсультируйтесь по этому вопросу со Скорпионом.
Стрелец
Авантюрный и смелый астрологический символ без сомнений готов демонстрировать свой уникальный стиль. Он свободен, богемен и готов собственноручно создавать тренды, а не следовать за ними. Стрелец всегда экспериментирует с сочетаниями, принтами, готов носить массивные бусы, или появиться в винтажной одежде, чтобы удивить не только других, но в первую очередь и себя.
Овен
Его цвет силы - это красный: от сладкой вишни до смелого малинового. Каждый оттенок, который можно представить, подчеркнет естественную индивидуальность женщины-Овна и гарантирует, что она точно не останется без внимания. Этот знак по своей природе является напористым и доминирующим, а потому одинаково хорошо будет выглядеть как мотоциклетной куртке, так и изящном платье. Ведь здесь речь идет о силе, независимости и смелости показать свои разные стороны.
Близнецы
Они легко отвлекаются, когда устраивают поход по магазинам, но это не мешает им оставаться элегантными. Близнецы с радостью погружаются с головой в новые тренды и экспериментируют с нарядами. Этот астрологический символ знает даже интуитивно, что ему хочется одеть, чтобы выглядеть блестяще. И это не всегда означает, что вещи должны быть из последних коллекций.
Также мы писали о знаках Зодиака, для которых следующие 10 лет будут просто невероятными.
А еще почитайте об астрологических символах, которые имеют энергию рок-звезды.