Бабине літо в листопаді та сніг під Новий рік: українців здивували прогнозом

Погода в Україні до кінця року обіцяє "сюрпризи"
Погода в Україні в листопаді буде тепла, і така аномальна синоптична ситуація для останнього місяця осені "перекочує" на початок зими - в грудні теж збережуться досить високі градуси.
Як запевнив народний синоптик Володимир Деркач, в листопаді в Україну знову повернеться "бабине літо", але вже в другій половині місяця почнеться похолодання, передає "Сьогодні".
У своєму прогнозі фахівець зауважив, що зниження температури повітря буде посилюватися до кінця осені.
Очікується, що грудень в цілому також стане незвично теплим, але будуть присутні синоптичні "гойдалки" і тимчасові похолодання.
Також народний синоптик розповів, що ближче до новорічних свят навіть потеплішає.
Вже перед самим Новим 2021-м роком будуть опади та сніг, але сильних снігопадів очікувати не варто.
"Перед Новим роком там невелике зниження температури, невеликі опади, можливо у вигляді снігу. Але взимку до Нового року сильного не очікуємо", - розповів він.
Раніше ми писали про те, що синоптик обнадіяла прогнозом про те, що погода в Україні ще порадує потеплінням.
Також повідомлялося, що недавно синоптики дали новий прогноз на листопад і попередили про сильні тривалі дощі, сніг та морози.