Баба робоча, як корабельна сосна: у мережі з'явилося відео неформального спілкування "слуг народу"

У Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування керівництва партії "Слуга народу" - Давида Арахамії і Олександра Корнієнка. Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів. При цьому камери були вимкнені і політики думали, що мікрофони звук теж не пишуть.

У розмові з Арахамією Корнієнко заявив, що їх колега по фракції Ірина Аллахвердієва "баба робоча, як корабельна сосна". Він також підкреслив, що вона красуня.

"Така піддута. Звичайно, трохи. Трохи тюнінг, too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху*рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика", - зазначив Корнієнко.

"Слуги народу" осоромилися в черговий раз (відео: facebook.com/kryukova)

Після резонансу в суспільстві Корнієнко на своїй сторінці в Facebook прокоментував цю ситуацію. Він зазначив, що запис був змонтований і відповідно фрази вирвані з контексту.

"До монтажу потрапило прізвище шановного депутата, нашої колеги, яка ніякого відношення до обговорюваних питань не мала. Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей - зокрема, жінок. За що від свого імені і від імені Давида приношу щирі вибачення", - заявив нардеп.

При цьому в коментарях до його посту написали, що це була пряма трансляція і ніякого монтажу не могло бути.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що депутати з партії "Слуга народу" останнім часом часто потрапляли в безглузді і скандальні ситуації. Так нещодавно Микола Тищенко приніс з собою лимони на місце вибуху будинку на Позняках. Тоді його вчинок багато обговорювали в мережі. При цьому люди не розуміли, навіщо він приніс з собою лимони.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль осоромився своїми знаннями про історію України. Він написав, що Друга світова війна увірвалася в будинки українців 22 червня 1941 року. При цьому користувачі мережі йому нагадали, що Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року.