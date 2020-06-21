Вибух у багатоповерхівці: Тищенко обурив киян своєю поведінкою

Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Народний депутат Микола Тищенко осоромився після вибуху у житловому будинку в Києві

Микола Тищенко в черговий раз потрапив в незручну ситуацію. Мешканці Києва не зрозуміли народного депутата з партії "Слуга народу", який влаштував піар-акцію на місці вибуху багатоповерхового будинку на Позняках.

Річ у тім, що Тищенко приїхав на місце трагедії, де зібралися мешканці будинку, що вибухнув, разом з лимонами. Фотографії нардепа з лимонами опубліковані на Facebook-сторінці "Меморандум Хейту".

Тищенко приніс лимони на місце вибуху в Києві (фото: facebook.com/MEMorandumOfHate)

При цьому користувачі мережі гнівно висловилися з приводу дій депутата.

Коля!!!! Не тих десяток лимонів потрібно занести людям, а хоча б "лимонів" гривень. Сиділи вони в Велюрі, з іншими "слугами виродка", бухали, мабуть, почули новини, а один з "слуг" каже: "ой б*я, це ж попадалово на стільки лимонів". Коля як зірветься з місця і вибіг з Велюру, з криками: "точно я зараз їм лимонами допоможу, і вони за мене проголосують!"

Залишилися в Велюрі, не доїли "слуги", не пропадати ж добру;

Людям страшно і гидко від скоєного, так він їм лимончиків, щоб стало ще й кисло!

Блазні у всьому світі блазні!

Якби котлет насмажив було б зрозуміло поспівчував, допоміг чим міг, а так тільки познущався з бідних;

Прямо з Велюру притарабанив. Від серця відірвав прям. Передвиборча турбота про народ;

Саме цього людям не вистачало;

Хтось йому поради дає, або це плід його хворої фантазії?

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, Тищенко зганьбився у прямому ефірі через те, що не зміг відповісти на просте питання.

Раніше Тищенко порадував київських дітей і жорстко зганьбився.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler