Баба рабочая, как корабельная сосна: в сети появилось видео неформального общения "слуг народа"

В Николаеве журналисты сняли неформальное общение руководства партии "Слуга народа" - Давида Арахамии и Александра Корниенко. Запись этого разговора была записана на микрофоны журналистов. При этом камеры были выключены и политики думали, что микрофоны звук тоже не пишут.

В разговоре с Арахамией Корниенко заявил, что их коллега по фракции Ирина Аллахвердиева "баба рабочая, как корабельная сосна". Он также подчеркнул, что она красотка.

"Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху*рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика", - отметил Корниенко.

"Слуги народа" оскандалились в очередной раз (видео: facebook.com/kryukova)

После резонанса в обществе Корниенко на своей странице в Facebook прокомментировал эту ситуацию. Он отметил, что запись была смонтирована и соответственно фразы вырваны из контекста.

"К монтажу попала фамилия уважаемого депутата, нашей коллеги, которая никакого отношения к обсуждаемым вопросам не имела. Я понимаю, что определенные фривольные слова могли обидеть людей - в частности, женщин. За что от своего имени и от имени Давида приношу искренние извинения", - заявил нардеп.

При этом в комментариях к его посту написали, что это была прямая трансляция и никакого монтажа не могло быть.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что депутаты из партии "Слуга народа" в последнее время часто попадали в нелепые и скандальные ситуации. Так недавно Николай Тищенко принес с собой лимоны на место взрыва дома на Позняках. Тогда его поступок многие обсуждали в сети. При этом люди не понимали, зачем он принес с собой лимоны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль оконфузился своими знаниями об истории Украины. Он написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года. При этом пользователи сети ему напомнили, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года.