Азовсталец Дианов и "Шахтер" организовали лечение и протезирование украинского воина в Израиле

Морской пехотинец, защитник Мариуполя Михаил Дианов передал 2,5 млн грн на операцию Евгения Ларченко в Израиле, поиск врачей, реабилитацию и часть расходов взял на себя ФК "Шахтер" Ахметова.

Об этом Дианов сообщил на своей странице в Facebook .

"Решил направить Ваши донаты, чтобы покрыть расходы на операцию и имплант. Убежден, что Евгению помогут, потому что как и в моем случае организацию, поиск врачей, реабилитацию, часть расходов взял на себя Шахтер. Поэтому я уверен", - сообщил Дианов.

По его словам, у Евгения есть сложное ранение лица.

"С одной стороны он чудом выжил, потому что осколки в лице - страшная вещь. С другой – он нуждается в сложных медицинских решениях. В частности, для челюсти нужен американский имплант", - объяснил морпех.

Как рассказали в "Шахтере", Евгений служил в ВСУ и получил ранения на Запорожском фронте летом 2022 года.

Как сообщалось, после освобождения Дианова из плена украинцы собрали на его лечение 23,4 млн грн. Однако все расходы по лечению и реабилитации защитника Мариуполя взял на себя "Шахтер" Рината Ахметова. После этого Дианов решил отдать собранные ему средства в помощь своим собратьям.