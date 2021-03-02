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В Азовському морі вимирає риба: названі причини

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 23:16
В Азовському морі вимирає риба: названі причини В Азовському морі зникає риба (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

З кожним роком в акваторії Азовського моря стає менше риби. Особливо мало стало азовського бичка, і він тепер вважається вже справжнім делікатесом.

Про це повідомляє agronews.ua.

Але з Азовського моря зникає не тільки бичок, але і судак, лящ, тарань й інші види риби. Причин кілька.

По-перше, глобальне потепління, яке викликає підвищення рівня солоності морської води, і провокує обміління основних прісноводних артерій Азовського моря.

По-друге, людські чинники, що впливають на чисельність і різноманітність морських мешканців Азова. Це і незаконний промисловий вилов морських мешканців, і браконьєрство і забруднення акваторії моря промисловими підприємствами, і витік нафтопродуктів, аварії на території морських портів і погіршення екології через металургійні підприємства.

Фахівці кажуть, щоб запобігти знищенню риб в акваторії Азовського моря необхідно вжити наступні заходи:

  • посилити контроль з боку держави, правоохоронних та природоохоронних органів;
  • посилити рівень відповідальності за браконьєрство;
  • контролювати методи і знаряддя, за допомогою яких здійснюється лов риби;
  • підтримати розвиток штучного розведення риб;
  • заборонити промисловий вилов риби на кілька років.

Нагадаємо, Азовське море скували щільні льоди. Через холоди на поверхні утворилися неймовірні крижані скульптури.

Раніше шалений шторм на Азовському морі практично "з'їв" всі пляжі.

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