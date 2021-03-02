В Азовському морі вимирає риба: названі причини

З кожним роком в акваторії Азовського моря стає менше риби. Особливо мало стало азовського бичка, і він тепер вважається вже справжнім делікатесом.

Але з Азовського моря зникає не тільки бичок, але і судак, лящ, тарань й інші види риби. Причин кілька.

По-перше, глобальне потепління, яке викликає підвищення рівня солоності морської води, і провокує обміління основних прісноводних артерій Азовського моря.

По-друге, людські чинники, що впливають на чисельність і різноманітність морських мешканців Азова. Це і незаконний промисловий вилов морських мешканців, і браконьєрство і забруднення акваторії моря промисловими підприємствами, і витік нафтопродуктів, аварії на території морських портів і погіршення екології через металургійні підприємства.

Фахівці кажуть, щоб запобігти знищенню риб в акваторії Азовського моря необхідно вжити наступні заходи: