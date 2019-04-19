Азовське море показали з космосу: неймовірне фото

Азовське море показали з космосу. На неймовірному фото, чітко видно Керченську протоку, Чорне та Азовське море, протоку Босфор, Мармурове море і протоку Дарданелли. Знімок опублікував у Facebook блогер і популизатор астрофізики Валентин Гаденов.

Космічне фото виглядає досить незвично, і одночасно заворожуюче.

Азовське море зняли з космосу (фото: facebook.com/valentin.gadenoff)

Користувачі мережі захоплюються зображенням, залишаючи багато коментарів.

"Рідні місця!"

"Улюблене";

"Вау! Красиво!"

"Неймовірне видовище..."

"Маріуполь там десь".

Нагадаємо, Європейський Союз закликає РФ забезпечити вільний прохід через Керченську протоку.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує блокаду Азовського моря.