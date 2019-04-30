Ажіотаж навколо Меган Маркл: британці впевнені, що герцогиня народить сьогодні

Меган Маркл повинна народити дитину вже сьогодні, 30 квітня. Принаймні, в цьому переконані більшість британців, які з нетерпінням чекають поповнення в королівській родині. Крім того, про те, що Меган народить сьогодні пишуть більшість місцевих ЗМІ, повідомляє Daily Star.

Ажіотаж навколо народження малюка настільки серйозний, що в мережі запустили флешмоб під хештегом #babysussex.

Меган Маркл може народити 30 квітня (фото twitter.com)

Букінгемський палац поки мовчить, але вчора фанати королівської сім'ї стверджували, що бачили в лондонському передмісті Чізуік службові автомобілі медперсоналу. Це може свідчити про те, що пологи вже почалися.

Раніше Меган казала, що дитина має народитися в кінці квітня - початку травня, точної дати озвучено не було.

Нагадаємо, що фанати з'ясували, що на сайті королівської сім'ї зарезервована веб-сторінка для "принца Артура", "принца Джеймса" і "принца Олександра". Тому є припущення, що Меган і Гаррі чекають появи хлопчика, якого назвуть одним з вищевказаних імен.

Раніше повідомлялося про те, що британці роблять ставки в букмекерських конторах на стать, зовнішність та ім'я дитини. При цьому більшість людей вважають, що якщо народиться дівчинка, то її назвуть на честь матері принца Гаррі Діани, яка трагічно загинула в автокатастрофі в 1997 році.