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Андрій Богдан з песиком за 1000 євро знову оконфузився: відео потрапило в мережу

STYLERЖиття    25.05.2020 - 17:58
Андрій Богдан з песиком за 1000 євро знову оконфузився: відео потрапило в мережу
Андрій Богдан осоромився в зоопарку (Колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан тріпав цапа за вуха і намагався покатати на ньому собаку

Андрій Богдан разом зі своєю собакою відвідав Київський зоопарк, де насмішив публіку своїм спілкуванням з білим козлом. Він потягав за вуха тварину в контактній зоні розплідника і примовляв при цьому: "Козлин ти погана". Відео інциденту опублікували в соціальній мережі Facebook.

Екскерівник Офісу Президента Андрій Богдан відвідав Київський зоопарк в компанії зі своєю собакою. Варто відзначити, що він не дотримувався карантинних правил і перебував у громадському місці без маски та рукавичок. Однак у нього під пахвою була його улюблена собачка.

На відео, яке опублікував журналіст Роман Сухан видно, як Андрій Богдан прогулюється по контактній зоні зоопарку, де дозволено годувати та гладити тварин. Під час спілкування з білим козлом у Богдана виникло непорозуміння. Тварина вихопила у дитини цілий стакан частування, через те, що малюк стояв надто близько до огорожі.

Андрій Богдан схопив цапа за вухо і змусив повернути дитині склянку, а потім клацнув тварину за вуха і сказав: "Козлина ти дурна". А після цього ексглава ОП спробував покатати на козлі свою собачку.

"Втомився від політиків – пішов у зоопарк. Зустрів Богдана. До речі, в зоопарку товпище народу. Про карантин точно ніхто не думає, особливо в довгій черзі до каси. Майже всі без масок", - так підписав відео автор.

Андрій Богдан осоромився в зоопарку

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Богдан назвав ім'я наступного президента України.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Андрій Богданконфуз
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