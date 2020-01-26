Автор 1000 голу на ЧС: помер легендарний футболіст "Людина-Змія"

Роб Ренсенбрінк помер у віці 72 років після тривалої хвороби м'язів. Екс-форварда "Помаранчевих", який двічі ставав віце-чемпіоном світу у 1974-му та 1978-му роках і бронзовим призером чемпіонату Європи в 1976-му році, називали легендою збірної Нідерландів з футболу.

На клубному рівні Ренсенбрінк тричі виходив до фіналу Кубка кубків і двічі вигравав цей трофей. Він виступав за амстердамський ДВС, Брюгге, Андерлехт, Портленд Тимберс і Тулузу. Форвард - автор 1000-го голу на чемпіонатах світу.

Як йдеться в повідомленні Королівського футбольного союзу Нідерландів, Ренсенбрінк страждав від важкого захворювання м'язів з 2012 року.

У збірній спортсмен дебютував 30 травня 1968 року у віці 18 років, а свій останній виступ у футолці "Помаранчевих" провів у відбірковому матчі чемпіонату Європи 1980 року зі збірною Польщі 2 травня 1979 року.

Через його неповторний стиль гри, "викрутаси" з м'ячем, блискучу техніку і швидкість Ренсенбрінка прозвали "Людина-Змія" - Het Slangenmens.

Роб Ренсенбрінк (Фото 1974 року / Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO)

Всього ж за збірну Нідерландів Ренсенбрінк, якого також називали ще й "Другим Кройфом" - на честь Хендріка Йоханнеса Кройфа, визнаного одним з найкращих футболістів XX століття - провів 46 матчів, в яких забив 14 голів.

Роб був володарем Срібного м'яча (1976), Бронзового м'яча (1978 р.), входив до списку ФІФА 100, був визнаний футболістом року в Європі за версією Onze Mondial в 1976 році, третім футболістом року в Європі за версією Onze Mondial в 1978 і 1979 роках, ставав футболістом року в Бельгії у 1976 році, кращим бомбардиром чемпіонату Бельгії в 1973 році і кращим бомбардиром в історії Кубка володарів кубків УЄФА (25 голів).

Роб Ренсенбрінк (Фото: orissapost.com)

Додамо, що Ренсенбрінк також увійшов в історію світового футболу як людина, яка допустила прикрий промах і не стала чемпіоном світу у фіналі Кубка світу у вирішальному матчі проти Аргентини в 1978 році - форвард увірвався до воротарського майданчика команди суперників, вдарив по м'ячу і... поцілив штангу.

Роб Рензенбринк у фіналі чемпіонату світу 1978 року проти збірної Аргентини (Фото: ANP / nos.nl)