В автокатастрофі загинула переможниця конкурсу краси (фото)

У США загинула королева краси (Колаж РБК-Україна)

Королева краси не впоралася з керуванням автомобіля в США

У США, в штаті Меріленд загинула переможниця конкурсу краси та учасниця конкурсу "Міс Земля" 32-річна Заниб Навід. Деталі трагедії повідомляє видання People.

Заниб Навід не впоралася з керуванням свого автомобіля Mersedes CL2, її машину занесло і викинуло на бордюр. Після цього автомобіль перекинувся. Молоду жінку від удару викинуло з машини. Вона померла на місці аварії ще до приїзду медиків.

Заниб Навід (Фото: facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld)

"Міс Пакистан Світ" Заниб Навід народилася в Лахорі, проживала у місті Помона в штаті Нью-Йорк. У 2011 році вона закінчила американський університет Пейс. Переможницею конкурсу краси вона стала в 2012 році в місті Торонто. Дівчина отримала титул Miss Pakistan World. Це єдиний пакистанський конкурс краси, який визнаний у світі. Учасниці – дівчата з різних країн світу з пакистанським походженням.

Заниб представляла Пакистан на міжнародному конкурсі Miss Earth, а після – стала президентом конкурсів "Міс Пакистан" і "Місіс Пакистан США". Відомо, що нещодавно вона вийшла заміж.

Заниб Навід (Фото: facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld)

"Заниб була сильною, всі хто її знав – можуть підтвердити її сильну волю. Вона завжди досягала своїх життєвих цілей і проклала свій власний шлях до успіху. У неї було велике майбутнє. Бути королевою краси в такій країні як Пакистан – дуже важка робота!" – написали колеги і друзі жінки в соціальних мережах.