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В автокатастрофе погибла победительница конкурса красоты (фото)

STYLERЖизнь    05.12.2019 - 11:55
В автокатастрофе погибла победительница конкурса красоты (фото)
В США погибла королева красоты (Коллаж РБК-Украина)

Королева красоты не справилась с управлением автомобиля в США

В США, в штате Мэриленд погибла победительница конкурса красоты и участница конкурса "Мисс Земля" 32-летняя Заниб Навид. Детали трагедии сообщает издание People.

Заниб Навид не справилась с управлением своего автомобиля Mersedes CL2, ее занесло и машину выкинуло на бордюр. После этого автомобиль перевернулся. Молодую женщину от удара выбросило из машины. Она скончалась на месте аварии еще до приезда медиков.

В автокатастрофе погибла победительница конкурса красоты (фото)

Заниб Навид (Фото: facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld)

"Мисс Пакистан Мир" Заниб Навид родилась в Лахоре, проживала в городе Помона в штате Нью-Йорк. В 2011 году она закончила американский университет Пейс. Победительницей конкурса красоты она стала в 2012 году в городе Торонто. Девушка получила титул Miss Pakistan World. Это единственный пакистанский конкурс красоты, который признан в мире. Участницы – девушки из разных стран мира с пакистанским происхождением.

Заниб представляла Пакистан на междурнародном конкурсе Miss Earth, а после – стала президентом конкурсов "Мисс Пакистан" и "Миссис Пакистан США". Известно, что недавно она вышла замуж.

В автокатастрофе погибла победительница конкурса красоты (фото)

Заниб Навид (Фото: facebook.com/ZanibNaveedMissPakistanWorld)

"Заниб была сильной, все кто ее знал – могут подтвердить ее сильную волю. Она всегда достигала своих жизненных целей и проложила свой собственный путь к успеху. У нее было большое будущее. Быть королевой красоты в такой стране как Пакистан – очень тяжелая работа!" – написали коллеги и друзья женщины в социальных сетях.

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