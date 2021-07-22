Автохам під Києвом погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини (відео)

Так, інцидент стався біля житлового кварталу "Софія від Мартинова" на вулиці Лесі Українки.

На відео можна побачити, що чоловік вийшов із машини та підійшов до опонента, який, помітивши зброю, підняв руки вгору.

Через що виник конфлікт

Як розповів потерпілий, якому погрожували, що конфлікт стався через прохання перепаркувати автомобіль Skoda. Адже автівка заблокувала авто чоловіка.

На що кривдник відповів, що сам вирішує, як йому паркуватися.

"У підсумку він спробував вдарити мене дверима свого авто та потім дістав предмет, дуже схожий на пістолет", – розповів чоловік.

Окрім того, він каже, що під час цього в автомобілі перебували дружина та дитина кривдника.

Також чоловік зазначив, що на місце події викликав поліцію та дав свідчення.