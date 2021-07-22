Автохам под Киевом угрожал мужчине пистолетом на глазах у жены и ребенка (видео)

Так, инцидент произошел возле жилого квартала "София от Мартынова" на улице Леси Украинки.

На видео можно увидеть, что мужчина вышел из машины и подошел к оппоненту, который, заметив оружие, поднял руки вверх.

Из-за чего возник конфликт

Как рассказал потерпевший, которому угрожали, что конфликт произошел из-за просьбы перепарковать автомобиль Skoda. Ведь машина заблокировала авто мужчины.

На что обидчик ответил, что сам решает, как ему парковаться.

"В итоге он попытался ударить меня дверью своего авто и потом достал предмет, очень похожий на пистолет", - рассказал мужчина.

Кроме того, он говорит, что во время этого в автомобиле находились жена и ребенок обидчика.

Также мужчина отметил, что на место происшествия вызвал полицию и дал показания.