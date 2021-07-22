ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Автохам під Києвом погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини (відео)

Новость на русском →
Київ, Четвер 22 липня 2021 18:38
Автохам під Києвом погрожував чоловікові пістолетом на очах у дружини і дитини (відео) Фото: під Києвом автохам погрожував чоловіку пістолетом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У селі Софіївська Борщагівка Київської області водій Skoda погрожував місцевому жителю предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався біля житлового кварталу "Софія від Мартинова" на вулиці Лесі Українки.

На відео можна побачити, що чоловік вийшов із машини та підійшов до опонента, який, помітивши зброю, підняв руки вгору.

Через що виник конфлікт

Як розповів потерпілий, якому погрожували, що конфлікт стався через прохання перепаркувати автомобіль Skoda. Адже автівка заблокувала авто чоловіка.

На що кривдник відповів, що сам вирішує, як йому паркуватися.

"У підсумку він спробував вдарити мене дверима свого авто та потім дістав предмет, дуже схожий на пістолет", – розповів чоловік.

Окрім того, він каже, що під час цього в автомобілі перебували дружина та дитина кривдника.

Також чоловік зазначив, що на місце події викликав поліцію та дав свідчення.

Раніше ми повідомляли, що у метро Києва влаштували розборки з пістолетами і газовими балонами.

Також у київському метро підлітки відзначилися зухвалою витівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
конфликт
LITE
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини
Свято 22 липня: що строго заборонено робити, важливі традиції і у кого іменини