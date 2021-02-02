Пам'яті Кузьми Скрябіна: кращі кавер-версії пісень геніального музиканта

Кузьма Скрябін (фото: facebook.com/kuzma.skryabin)

2 лютого – день пам'яті талановитого українського музиканта та письменника Кузьми Скрябіна. Шість років тому він потрапив у ДТП біля село Лозувата Дніпропетровської області. За офіційними даними, водій молоковоза не впорався з керуванням і зіткнувся з позашляховиком "Тойота", за кермом якого був Кузьма Скрябін.

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року в Самборі Львівської області. У 2020 році йому посмертно було надано звання Героя України, у 2008 році він став заслуженим артистом Автономної Республіки Крим.

Кузьма був українським співаком, автором текстів пісень, письменником, телеведучим, продюсером, актором і вокалістом гурту "Скрябін". Закінчив музичну школу, в дитинстві вивчав іноземні мови, займався спортом. З ранніх років захопився телебаченням і радіо. Після школи хотів стати лікарем, але не зміг вступити у Львівський медінститут.

У 1986 році разом з гітаристом Володимиром Шкондой створив музичну групу. Після – відслужив в армії й в 1987 році перевівся у Львівський медінститут, на факультет стоматології. Однак його більше цікавила музика і в 1989 році з'явилася група "Скрябін". 30 червня вийшла дебютна пісня колективу. У 2005 році він почав працювати на телебаченні телеведучим. У 2006 році випустив свою першу книгу "Я, Побєда і Берлін".

Напередодні своєї загибелі Кузьма випустив новий кліп на пісню "Дельфіни". 2 лютого 2015 року він повертався в Київ з Кривого Рогу, де відіграв концерт, присвячений 25-літтю гурту "Скрябін". Він дуже поспішав, оскільки в той же день повинен був полетіти за кордон.

У 2013 році Кузьма зняв кліп до пісні "Руїна". На кадрах відео назустріч його машині мчить молоковоз. За 9 днів до своєї загибелі музикант випустив нову пісню – "Кінець фільму".

Талановитого музиканта і його творчість любили в Україні, пам'ять про нього до цього часу жива і його загибель – одна з найбільших втрат у творчій спільноті країни. На його пісні було створено багато каверів, тексти – досі актуальні.

"Люди, як кораблі"

Одна з найпотужніших кавер-версій на пісню Скрябіна від гурту "Антитіла".

Антитіла - Люди, як кораблі

"Спи собі сама" і "Старі фотографії"

Неймовірні кавери на бандурі та кнопковому акордеоні від відомого далеко за межами України дуету B&B Project.

B&B project — Спи собі сама

B&B project — Старі фотографії

"Спи собі сама"

Чи не найромантичніша пісня Кузьменка у виконанні Андрія Хливнюка з гурту "Бумбокс".

Андрій Хливнюк - Спи собі сама

"Мовчати"

Колектив LEONVOCI теж долучився до вшанування пам’яті кумира тисяч українців.

"Ми не були знайомі з Кузьмою, але захоплюємося його справжністю і неймовірною творчістю. Хочемо, щоб всі пам’ятали про нього!" - каже лідер гурту Назар Тацишин.

Пісню "Мовчати" музиканти вибрали, бо "культура вже довгий час мовчить, не відбуваються повноцінні концерти, і це доводить до крику, який ми часто виражаємо мовчанням". А іноді мовчанням можна виразити більше почуттів, ніж мовою...

LEONVOCI - Мовчати

"Оля"

Авторська обробка на ранню пісню Кузьми від львівських поп-рок-романтиків Шосте Чуття.

Шосте Чуття - Оля

"Старі фотографії"

Ще одна версія культової пісні від молодої співачки Даші Парус. На переспів цієї композиції її надихнула мандрівка заходом України.

Даша Парус - Старі фотографії

"Чуєш біль"

А от співачка з тимчасово окупованого Криму Юлія Качула переспівала разом з талановитими дітьми пісню Скрябіна "Чуєш біль".

"Розкажіть про те, що в Криму не забувають і продовжують його творчість", - звернулася до нас із проханням співачка.

Юлія Качула - Чуєш біль

"То моє море"

Гурт "Фіолет" і Сергій Мартинюк вдихнули нове життя в пісню "То моє море".

Фіолет - То моє море

"Шампанські очі"

Дмитро Шуров записав версію хіта Кузьми, від якого і досі у багатьох мурахи по шкірі!

Дмитро Шуров - Шампанські очі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер видатний режисер і культурний діяч Сергій Проскурня.