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В Україні можуть заборонити авто з США: що відомо

STYLERАвто    18.06.2020 - 15:55
В Україні можуть заборонити авто з США: що відомо
В Україні можуть заборонити авто з США (Колаж РБК-Україна)

В Україні можуть заборонити реєстрацію автомобілів з США

В Україні можуть заборонити ввезення автомобілів з США, які раніше побували в аваріях. Відповідну постанову вже підготовлено МВС і передано на розгляд в Кабінет міністрів України.

Як повідомляє автомобільний портал AUTO.RIA.com, мова йде про автомобілі, які отримали в США статус "для утилізації". Такі автомобілі в останні роки стали дуже популярні в Україні. Їх скуповують на американських аукціонах за низькими цінами, привозять і відновлюють. Ціна такого автомобіля в Україні навіть після капітального ремонту виходить набагато нижче, ніж у вживаного, але не битого аналога на авторинках.

Як вважають експерти, у забороні на реєстрацію таких автомобілів немає нічого поганого, оскільки більшість таких машин були насправді сильно пошкоджені у ДТП. І чим менше таких машин буде на авторинках України, тим краще. З іншого боку, такі автомобілі, які у народі ще називають "битки", доводять до ладу не тільки в Україні, але і в інших країнах.

Наприклад, найбільше уживаних автомобілів у 2019 році в Україну привезли з Грузії, а авторинок там фактично весь тримається на американських машинах, які відновлюють після аукціонів. Після капітального ремонту їх знову реєструють, але вже без відмітки про ДТП і знову продають, в тому числі й в Україну.

Заборона на реєстрацію американських автомобілів після ДТП в Україні не позбавить авторинок від цих автомобілів, а лише змінить маршрут потрапляння таких машин на українські авторинки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власникам "євроблях" готують сюрприз на час карантину.

А також розповідали про те, які прогнози дають експерти з цінами на ринку авто в Україні після карантину.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України автомобили
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