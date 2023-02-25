Экзотические блюда украинской кухни, о которых мало кто знает. Вы будете удивлены! (фото)

Украинская культура - наполненная и многогранная. К культурному наследию относится и кухня народа. Если вам кто-то скажет, что украинская кухня - это одни пампушки, борщ и сало, не верьте такому "знатоку".

Styler собрал для вас самые необычные подлинные украинские блюда, которые точно стоит отведать!

Варя гуцульская

Это блюдо родом из Буковины. Ее основным ингредиентом является вареная свекла, поэтому этот салат часто готовят во время поста.

Ингредиенты

небольшая свекла - 3 штуки

белая фасоль - 300 граммов

чернослив - 300 граммов

квашеная капуста - 150 граммов

репчатый лук - 1 штука

масло, соль, перец - по вкусу

Процесс приготовления

Для начала подготовьте фасоль. Сухую белую фасоль замочите в воде на 6-8 часов. Затем отварите до готовности и остудите.

Свеклу запеките в духовке или отварите. Готовую свеклу почистите и нарежьте кубиками.

Чернослив помойте и залейте горячей водой на 20 минут, чтобы оно стало мягким. После этого порежьте сухофрукт соломкой. Лук нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите, поперчите и заправьте ароматным маслом.

Варя гуцульская (фото: authenticukraine.com.ua)

Фрига

Фрига - блюдо, распространенное в горных районах Закарпатья. История возникновения этого блюда подобна истории создания фондю.

Пастухи надолго шли в горы и брали с собой не портящуюся пищу. В том числе и брынзу. Однако через некоторое время брынза подсыхала, поэтому ее разогревали в котле.

Главный секрет вкусной фриги - хорошая брынза. Если вы выберете ненатуральный продукт, блюдо расслоится. Сыр нужно просто растопить со шкварками и смаковать.

Фрига (фото: authenticukraine.com.ua)

Толчанка

На простом языке это пюре из картофеля и фасоли. Кроме них, в кашу добавляют мак, мелко порезанный лук, сахар, перец, зелень по вкусу и все перетирают в пюре.

Толчанка (фото: authenticukraine.com.ua)

Иокаи боб-левеш