Экзотические блюда украинской кухни, о которых мало кто знает. Вы будете удивлены! (фото)
Украинская культура - наполненная и многогранная. К культурному наследию относится и кухня народа. Если вам кто-то скажет, что украинская кухня - это одни пампушки, борщ и сало, не верьте такому "знатоку".
Styler собрал для вас самые необычные подлинные украинские блюда, которые точно стоит отведать!
Варя гуцульская
Это блюдо родом из Буковины. Ее основным ингредиентом является вареная свекла, поэтому этот салат часто готовят во время поста.
Ингредиенты
- небольшая свекла - 3 штуки
- белая фасоль - 300 граммов
- чернослив - 300 граммов
- квашеная капуста - 150 граммов
- репчатый лук - 1 штука
- масло, соль, перец - по вкусу
Процесс приготовления
Для начала подготовьте фасоль. Сухую белую фасоль замочите в воде на 6-8 часов. Затем отварите до готовности и остудите.
Свеклу запеките в духовке или отварите. Готовую свеклу почистите и нарежьте кубиками.
Чернослив помойте и залейте горячей водой на 20 минут, чтобы оно стало мягким. После этого порежьте сухофрукт соломкой. Лук нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты в миске, посолите, поперчите и заправьте ароматным маслом.
Варя гуцульская (фото: authenticukraine.com.ua)
Фрига
Фрига - блюдо, распространенное в горных районах Закарпатья. История возникновения этого блюда подобна истории создания фондю.
Пастухи надолго шли в горы и брали с собой не портящуюся пищу. В том числе и брынзу. Однако через некоторое время брынза подсыхала, поэтому ее разогревали в котле.
Главный секрет вкусной фриги - хорошая брынза. Если вы выберете ненатуральный продукт, блюдо расслоится. Сыр нужно просто растопить со шкварками и смаковать.
Фрига (фото: authenticukraine.com.ua)
Толчанка
На простом языке это пюре из картофеля и фасоли. Кроме них, в кашу добавляют мак, мелко порезанный лук, сахар, перец, зелень по вкусу и все перетирают в пюре.
Толчанка (фото: authenticukraine.com.ua)
Иокаи боб-левеш
Это блюдо украинской кухни, но венгерского происхождения. В течение десятилетий рецепт блюда потерпел изменений, и у каждой хозяйки есть свои секреты приготовления супа. Неизменными остаются несколько составляющих: паприка, копченость, сметана и фасоль.
Ингредиенты
- свежая фасоль - 200 граммов
- копченая свинья галяшка и пикница - 500 граммов
- морковь - 1-2 штуки
- зеленый перец - 1 штука
- помидор - 1 штука
- лук - 1 штука
- сметана - 150 граммов
- мука - 60 граммов
- лавровый лист, петрушка, чеснок, паприка, сельдерей - по вкусу
Для галушек (чипетке):
- мука - 100 граммов
- яйцо - 1 штука
- соль - щепотка
Способ приготовления йокаи боб-левеша
Свиную галяшку отварите до готовности, процедите бульон. Пикницу обжарьте на сковороде.
Приготовьте чепетку. Смешайте все ингредиенты. Из теста сформуйте шарик, оберните пищевой пленкой и положите в холодильник на час. После этого сформуйте из теста длинные тоненькие колбаски. Отщипывайте от них кусочки длиной 2-3 сантиметра. Посыпьте мукой.
Овощи нарежьте мелкими кусочками. Порежьте пикницу и разберите свиную галяшку.
На смальце, который выделился из пикницы, обжарьте морковь и сельдерей. Добавьте сладкий зеленый перец, через несколько минут - фасоль, томаты, чеснок, лавровый лист.
Переложите овощи в кастрюлю и залейте бульоном от галяшки. Когда бульон закипит, добавьте мясо и клецки.
Отдельно обжарьте лук. Когда она станет золотистой, добавьте паприку и несколько ложек бульона. Добавьте эту зажарку в суп.
Когда фасоль будет готова, добавьте остальные специи. Соль в блюде не используется, потому что копченое мясо само по себе достаточно соленое.
В отдельной емкости смешайте муку, сметану и несколько ложек бульона. Добавьте эту смесь в суп. Проварите суп еще несколько минут и добавьте пикницу и зелень.
Йокаи боб-левеш (фото: authenticukraine.com.ua)
Баба-шарпанина
Это традиционная украинская запеканка из пресноводной рыбы. Этому блюду более двух веков. Даже Иван Котляревский вспоминал ее в "Энеиде" как одно из лакомств на столе царя Латина.
Ингредиенты
- Судак (или другая пресноводная рыба) - 1 килограмм
- Пшеничная мука - 1 стакан
- Масло для жарки - 2,5 столовой ложки
- Лук - 2 штуки
- Рыбный бульон - пол стакана
- Соль, перец - по вкусу
Процесс приготовления
Рыбу почистить, промыть, залить водой. Добавить соли и варить полчаса после кипения. Затем вынуть рыбу из бульона, дать остыть, отделить от костей и потрепать на куски.
Лук порезать на мелкие кубики и поджарить на растительном масле.
В рыбный бульон добавить муку и перемешать тесто. По консистенции оно должно напоминать жидкую кашу. Затем добавить туда лук с растительным маслом и еще раз все перемешать.
Размельченную рыбу положить на смазанную маслом сковородку, залить тестом, поперчить и поставить в духовку.
Запекать около 40 минут при 180 градусах. Подавать, как набухнет.
Баба-шарпанина (фото: authenticukraine.com.ua)
Лагман
Это блюдо чаще всего готовили на юге Украины, и в зависимости от способа приготовления блюдо могло быть как первым, так и основным. А еще оно очень хорошо прижилась в крымскотатарской кухне.
Ингредиенты
- говядина - 600 граммов
- картофель - 3-4 штуки
- красный болгарский перец - 1 штука
- морковь - 1 штука
- лук - 1 штука
- томаты - 3-4 штуки
- масло - 30 миллилитров
- вода - 1 литр
- соль, перец, чеснок, зелень - по вкусу
Для лапши:
- пшеничная мука - 300 граммов
- яйца - 2 штуки
- вода - 100 миллилитров
Способ приготовления лагмана
Начните приготовление с важнейшей составляющей - лапши. Просейте муку через сито в глубокую миску. Сделайте углубление и вылейте туда воду, добавьте яйцо. Замесите пресное тесто.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 2 мм. Порежьте на лапшу.
Для приготовления соуса нарежьте мясо мелкими кусками и посолите. Почистите и мелко нашинкуйте все овощи.
На разогретую сковороду налейте масло подсолнечное и обжарьте мясо до образования корочки. Затем положите на сковородку нарезанный морковь, лук и болгарский перец. Жарьте еще 7-10 минут.
Переложите содержимое сковороды в котелок. Добавить картофель, мелко нарезанный чеснок, натертые помидоры. Добавьте соль и перец. Залейте содержимое котла водой и тушите блюдо на маленьком огне до готовности.
Отварите лапшу в подсоленной воде. Подают лагман таким образом: в тарелку кладут лапшу, заливают мясным соусом и украшают зеленью.
Лагман (фото: authenticukraine.com.ua)
Гомбовцы
Это представитель сладкой части кухни. Гомбовцы по способу приготовления очень похожи на идентичное китайское блюдо, поэтому, вероятно, они произошли от образа жизни кочевников.
Ингредиенты
- творог - 150 граммов
- манная крупа - 40 граммов
- сахар - 20 граммов
- ванильный сахар - 10 чайной ложки
- желток - 1 штука
- панировочные сухари - 50 граммов
- сливочное масло - 20 граммов
- сметана - 100 граммов
- сахарная пудра - 20 граммов
- ванильный сахар (для соуса) - 5 граммов
Гомбовцы готовятся так:
Творог нужно протереть через сито. Блендер для этого не подойдет, ведь перебитый в нем, он уже не будет иметь необходимую структуру. Перетертый творог смешайте с желтками, сахаром, ванильным сахаром и манной крупой.
Блюдо готовится на паровой бане. Из готового теста сформуйте небольшие шарики. Гомбовцы будут готовы через 15 минут.
Тем временем подготовьте основную "изюминку" блюда - панировку. Для этого просто обжарьте панировочные сухари на небольшом количестве сливочного масла. Готовые шарики из сыра обваляйте в панировке. Подавайте со сладким сметанным соусом.
Гамула
Это один из самых простых десертов украинской кухни, который можно приготовить за несколько минут. Чаще готовили его осенью с началом морозов, когда в домах жгли печь.
Ингредиенты
- Яблоки - 1 килограмм
- Мед - 10 граммов
- Мука – 1 столовая ложка
Процесс приготовления
Яблоки запечь в печи. Дать остыть и перетереть в пюре.
Перемешать пюре с мукой. Традиционно использовали овсяные хлопья или овсяную муку. Также могли смешивать овсяное с обычным пшеничным.
Тесто уложить в огнеупорную посуду и выпекать в духовке на небольшом огне до образования румяной корочки.
Гамула (фото: authenticukraine.com.ua)
Калгановка
Напоследок перейдем к напиткам, которых тоже у украинцев немало. Калгановка - это фактически водка, настоянная на корне травянистого растения калгана.
Корень нужно высушить и залить водкой. Настаивать будущий напиток следует примерно две недели, время от времени помешивая.
Спотыкач
Спотыкач - это сладкая 30-градусная алкогольная настойка со специями. В Украине этот напиток появился в XVIII веке. Название достаточно красноречивое, поэтому очевидно, какой эффект имеет спотыкач на своего потребителя.
Ингредиенты
- Водка - 1 литр
- Сахар - 500 граммов
- Гвоздика - 10 граммов
- Корица - 10 граммов
- Мускатный орех - 20 граммов
- Шафран - 10 граммов
- Ванилин - 1 грамм
Процесс приготовления
Специи смешать, залить водкой и настаивать так 2 недели, ежедневно взбалтывая. Через 2 недели настойку процедить, добавить сахар и прокипятить. Лучше пить спотыкач охлажденным.
Раньше мы рассказывали, как приготовить древнеукраинские "штурханці" из картофеля.
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