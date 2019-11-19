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Австралію накрило страшними пожежами: жителі Сіднея задихаються від диму

STYLERЖиття    19.11.2019 - 22:22
Австралію накрило страшними пожежами: жителі Сіднея задихаються від диму
Пожежі в Австралії (Колаж РБК-Україна)

Жителі Сіднея страждають від диму, а в Національному парку гинуть коали

У Австралии тривають сильні пожежі, від яких на протязі більше 150 кілометрів нічим дихати. Масштабна пожежа почалася на території Національного парку міста Воллеми і поширився майже на 150 тисяч гектарів навколо.

Жертвами пожежі стали понад 350 коал, які проживали в Національному парку, що склало більше половини популяції. Зараз тваринами займаються ветеринари, а також звичайні лікарі, які намагаються врятувати малюків-коал.

Від сильних пожеж в Австралії постраждала популяція коал (Фото: twitter.com)

Ситуацію погіршує сильний вітер, який погнав дим у бік Сіднея.

Мешканці австралійської столиці скаржаться, що прокидаються вранці в тумані і у запаху диму, які проникає в будинки навіть крізь зачинені двері і вікна. Температура повітря в кількох частинах міста перевищила вже +37 градусів.

Працівники служби охорони здоров'я попередили місцевих мешканців про небезпеку і порекомендували залишатися в закритих приміщеннях і не перевантажувати організм. Людям з респіраторними захворюваннями потрібно бути особливо обережними.

Австралію накрило масштабними пожежами - жителі задихаються (Фото: twitter.com)

Димом затягнуто усе південно-східне узбережжя Австралії і всі околиці Сіднея. У небезпечній зоні опинилися понад двох мільйонів чоловік, яким місцева влада вже запропонували готуватися до евакуації.

На території штату Новий Південний Уельс введений режим надзвичайної ситуації. Постраждали також сусідній Квінсленд і Аделаїда. Відомо, що на даний момент загинуло шість осіб.

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