Австралію накрило страшними пожежами: жителі Сіднея задихаються від диму

Жителі Сіднея страждають від диму, а в Національному парку гинуть коали
У Австралии тривають сильні пожежі, від яких на протязі більше 150 кілометрів нічим дихати. Масштабна пожежа почалася на території Національного парку міста Воллеми і поширився майже на 150 тисяч гектарів навколо.
Жертвами пожежі стали понад 350 коал, які проживали в Національному парку, що склало більше половини популяції. Зараз тваринами займаються ветеринари, а також звичайні лікарі, які намагаються врятувати малюків-коал.
Від сильних пожеж в Австралії постраждала популяція коал (Фото: twitter.com)
Ситуацію погіршує сильний вітер, який погнав дим у бік Сіднея.
Мешканці австралійської столиці скаржаться, що прокидаються вранці в тумані і у запаху диму, які проникає в будинки навіть крізь зачинені двері і вікна. Температура повітря в кількох частинах міста перевищила вже +37 градусів.
Працівники служби охорони здоров'я попередили місцевих мешканців про небезпеку і порекомендували залишатися в закритих приміщеннях і не перевантажувати організм. Людям з респіраторними захворюваннями потрібно бути особливо обережними.
Австралію накрило масштабними пожежами - жителі задихаються (Фото: twitter.com)
Димом затягнуто усе південно-східне узбережжя Австралії і всі околиці Сіднея. У небезпечній зоні опинилися понад двох мільйонів чоловік, яким місцева влада вже запропонували готуватися до евакуації.
На території штату Новий Південний Уельс введений режим надзвичайної ситуації. Постраждали також сусідній Квінсленд і Аделаїда. Відомо, що на даний момент загинуло шість осіб.
Австралія опинилася в полоні масових пожеж - жителі задихаються