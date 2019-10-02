Авіамаршрутка: МАУ потрапила у скандал через умови у бізнес-класі (фото)

Компанія МАУ потрапила в скандал через своє дивне бачення салону бізнес-класу в літаку. Ольга Файзієва у Facebook поскаржилася на перевізника, що він вводить пасажирів в оману.

Дівчина пише, що купуючи дорогий квиток в бізнес-клас, пасажир, як правило, сподівається, що отримає додатковий комфорт. Але в результаті опиняється в тісному салоні з трьома сидіннями в ряду, прилеглими один до одного.

Ольга сподівалася, що вона отримає не тільки додаткову їжу, але і можливість попрацювати на ноутбуці під час перельоту, не штовхаючи при цьому ліктем сусіда. А в результаті виявилося, що навіть сумку для ноутбука приткнути нікуди.

МАУ потрапила у скандал через умови в бізнес-класі (фото: facebook.com/olga.fayzieva)

"Бізнес-клас очима МАУ... Це коли ви купуєте (як ви вважаєте) собі не просто додаткову їжу, але і можливість попрацювати на ноутбуці під час польоту, не штовхаючи при цьому ліктем сусіда в щоку або щоб ніхто не штовхав, у свою чергу, вас. Але, зайшовши в літак, ви виявляєте, що у авіакомпанії своє бачення та плани. І фраза, що тут "третій зайвий" ніяк не переконує персонал..." - пише дівчина.

На всі заперечення дівчини їй відповіли, що вона неуважно прочитала інформацію у квитку. Але на прохання, де почерпнути відомості про тісноту в салоні бізнес-класу, їй так і не відповіли.

МАУ потрапила у скандал через умови в бізнес-класі (скрін: facebook.com/olga.fayzieva)

Користувачі мережі обурені подібним ставленням найбільшого перевізника до своїх пасажирів, вони залишають безліч коментарів.