Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: чому Україні не віддають бортові самописці

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані (Колаж РБК-Україна)

Експерт пояснила, як має відбуватися розслідування про збитий літак в Ірані

Трагедія з українським авіалайнером МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, відбулася 8 січня 2020 року. Борт зі 165 пасажирами та 9 членами екіпажу збили двома ракетами іранського ППО через кілька хвилин після вильоту. Ніхто не вижив.

Іран в перші дні намагався приховати правду про катастрофу літака, але врешті-решт стало відомо, що літак збили помилково ракети ППО. Вже понад чотири місяці триває розслідування, і Україна не може отримати "чорні ящики" зі збитого літака. За останніми даними, бортові самописці можуть відправити до Франції.

Чи має право іранська сторона відмовитися віддавати чорні ящики та згідно з яким законами України може вимагати записи, пояснила адвокат, керівник Дніпровського офісу ЮФ "Ілляшев та партнери" Леся Самаріна в коментарі для Styler.

Вона зазначила, що розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані повинно відбуватися відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Додаток 13 Чиказької конвенції 1944 року).

"Іран є членом ІКАО (Міжнародної організації цивільної авіації) та згідно з додатком 13 до Чиказької конвенції як країна, на території якої сталася катастрофа, зобов'язаний організувати розслідування авіаційного інциденту. Тобто, саме Іран несе відповідальність за проведення такого розслідування. Розслідування проводиться комісією, утвореною Організацією цивільної авіації Ісламської республіки Іран, до складу якої повинні входити представники виробника літака (Boeing), експлуатанта (МАУ), країни експлуатанта (представники Державіаслужби України, Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами) та інші необхідні експерти та учасники, визначені додатком. Згідно з Додатком 13 брати участь у розслідуванні може будь-яка держава, що має відношення до події. Уповноваженому органу з розслідування авіаційних пригод надається незалежність у проведенні розслідування та необмежені повноваження на його проведення. Згідно з Додатком 13 до Чиказької конвенції, розслідування, як правило, включає збір, реєстрацію й аналіз всієї відповідної інформації про авіаційну подію чи інцидент; при необхідності, вироблення рекомендацій щодо забезпечення безпеки; якщо можливо, встановлення причин та/або супутніх факторів; складання остаточного звіту", - пояснила адвокат.

Вона додала, що підсумком розслідування повинні стати звіти. Держава, що проводить розслідування, направляє проєкт остаточного звіту за висловом своїх істотних і обґрунтованих зауважень до нього таким державам: державі, яка призначила розслідування; державі реєстрації; державі експлуатанта; державі розробника; державі-виробнику; будь-якій державі, яка взяла участь у розслідуванні

Тобто, за словами Самаріної, саме Іран відповідає за всі стадії розслідування. Однак згідно з Конвенцією, держава, яка проводить розслідування, має негайно забезпечити зчитування записів бортових самописців.

"Додатком до Конвенції передбачено також таку рекомендацію: якщо держава, що проводить розслідування авіаційної події або інциденту, не має відповідних засобів зчитування записів бортових самописців, їй слід використовувати засоби, надані іншими державами, враховуючи при цьому такі аспекти: а) можливості засобів зчитування записів, b) своєчасність зчитування записів і з) місцеперебування засобів зчитування записів. Оскільки саме Іран є відповідальним за всі стадії розслідування, враховуючи відсутність у нього технічної можливості для зчитування бортових самописців, країни, що беруть участь у розслідуванні, мають підстави вимагати передачі пристроїв з урахуванням наведених норм міжнародного права", - резюмувала адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "чорні ящики" збитого літака МАУ можуть відправити до Франції.

А також розповідали про те, що у Міноборони Ірану назвали винного в катастрофі літака МАУ.

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Автор: Анна Шиканова