Авіакатастрофа МАУ в Ірані: ЗМІ відтворили смертельний рейс в деталях

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані (Колаж РБК-Україна)

Американське видання відтворило повністю всі деталі рейсу МАУ Тегеран-Київ

Катастрофа українського літака авіакомпанії МАУ сталася рано вранці 8 січня біля Тегерана, Іран. Всі пасажири, а також 9 членів екіпажу, загинули. Як з'ясувалося пізніше, літак зазнав аварії, так як був збитий силами протиповітряної оборони Ірану.

Видання The New York Times відтворило детально останній рейс PS752 українського літака МАУ і з'ясувало, що політ тривав всього 7 хвилин. Видео було розміщено на сайті видання.

Вночі 8 січня Іран випустив кілька балістичних ракет по американських військових об'єктах в Іраку. Після цієї атаки сили ППО Ірану були в повній бойовій готовності, і вони готувалися до можливої відповіді з боку США.

Через 4 години після атаки на Ірак, з аеропорту Імама Хомейні вилетів рейс PS752 Тегеран-Київ. Він вилетів з невеликою затримкою, яка була нібито пов'язана з вивантаженням зайвого вантажу. Він злетів без відхилень від звичайного курсу і попрямував в північно-західному напрямку. За перші три хвилини він набрав висоту 2,4 км і увесь цей час він відбивався на радарах.

Через кілька хвилин перестали працювати електронні системи, а літак передав останній сигнал. Ще через кілька секунд у літак влучила ракета ППО Ірану. Цей момент був зафіксований на відео з місця події. Після цього літак спалахує і в нього потрапляє ще одна ракета, яка вилетіла з секретних військових баз Ірану.

Як повідомив командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції, оператор системи ППО прийняв літак за крилату ракету.

Ще кілька хвилин літак МАУ падав на землю. Є інформація, що пілоти розвернули борт у бік аеропорту, але впав, не долетівши. При падінні стався ще один вибух. Уламки розлетілися на відстані близько 500 метрів від місця падіння.