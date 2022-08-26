RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Серпневий молодик в Діві: астролог зробила попередження

Фото: Молодик в серпні 2022 в Діві (facebook.com/zodiakfun)
Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про важливу астрологічну подію - молодик, який відбудеться вже 27 серпня в знаку Зодіаку Діва.

Прогнозом зі Styler поділитися Аріна Артуровна.

"27 серпня відбудеться молодик в знаку Діви, який заторкне теми здоров'я, праці і робочих процесів", - прогнозує астролог.

На думку експерта, якесь оновлення може відбуватися в основному в цих сферах.

Що не можна робити в цей час

За словами експерта, в цей період небажано з'ясовувати стосунки на роботі і в житті.

Варто в цей час діяти стримано і акуратно у всіх сферах.

Для чого час сприятливий

Цей час відмінно підійде для пошуку роботи, крім того помітно покращаться справи в сферах обслуговування.

Календар молодиків до кінця року:

  • 26 вересня 2022 - Місяць у Терезах
  • 25 жовтня 2022 - Місяць у Скорпіоні
  • 24 листопада 2022 - Місяць у Стрільці
  • 23 грудня 2022 - Місяць у Козерозі

Раніше астролог попередила про зміни, які принесе всім нам Меркурій в знаку Терези.

Також читайте про сонце в Діві, чим це загрожує для кожного з нас, що можна і не можна робити.

Крім того ми писали про детальний прогноз на серпень 2022 для кожного знака Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астрологияастрологГороскоп