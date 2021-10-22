Аваков захворів на коронавірус: в якому стані екс-міністр

Як почувається Аваков зараз

22 жовтня в ЗМІ почала ширитися інформація, що екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заразився коронавірусом.

Крім того, багато видань, посилаючись на незрозумілий Telegram-канал "Монастырь", писали, що його стан "оцінюється як важкий".

На запит Styler про самопочуття колишнього міністра у Авакова не відповіли.

Зате через деякий час Аваков сам прокоментував свій стан.

Дійсно, у нього COVID. Але, як можна зрозуміти по посту екс-міністра в Instagram, чутки про його "важкий стан" дуже сильно перебільшені.

Також Аваков зазначив, що захворів "короною", незважаючи на те, що привитий (навесні 2021 року, на самому початку масової вакцинації, співробітники МВС повинні були отримати щеплення одними з перших - ред.)

"Читаю, про себе в інтернеті, що, мовляв, помираю від ковіду. На щастя, ні! Ні, недругам цього не дочекатися! А друзів заспокою. Так, крізь два щеплення пробив вірус. Вдома, на самоізоляції. Без важких симптомів. Сиджу, п'ю чай, дивлюся ТБ, читаю книжки. А це, на фото - мої помічники - вітаміни! Спасибі тим, хто турбується. Я в порядку. Бережіть себе!" - написав Аваков, підкріпивши до посту фото, на якому він посміхається, тримаючи в руках пакет з лимонами і коренем імбиру.

Арсен Аваков (фото: instagram.com/arsenik78)

Зазначимо, що до цього Аваков не хворів коронавірусом, хоча свого часу "короною" заражалися люди з близького оточення екс-міністра. Зокрема, у грудні 2020 року вірус "скосив" його заступника Антона Геращенка.