Заступник Авакова захворів на коронавірус

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко захворів на коронавірус. Також заразилась його 4-річна донька.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, хвороба протікає в легкій формі.

"Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна донька. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити. Я його (коронавірус - ред.) переношу в легкій формі і члени моєї сім'ї також", - сказав Геращенко.

РБК-Україна писало, що в Україні протягом листопада кількість госпіталізацій серед пацієнтів з коронавірусом зросла на 25% в порівнянні з жовтнем. За минулий місяць було госпіталізовано майже 64 тисячі пацієнтів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом. Одужали майже 14 тисяч пацієнтів.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на початку січня очікується 20-25 тисяч нових випадків COVID-19 в добу.