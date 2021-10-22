Аваков заболел коронавирусом: в каком состоянии экс-министр

Как чувствует себя Аваков сейчас

22 октября в СМИ начала распространятся информация, что экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заразился коронавирусом.

Кроме того, многие издания, ссылаясь на непонятный Telegram-канал "Монастырь", писали, что его состояние "оценивается как тяжелое".

На запрос Styler о самочувствии бывшего министра у Авакова не ответили.

Зато спустя некоторое время Аваков сам прокомментировал свое состояние. Действительно, у него COVID. Но, как можно понять по посту экс-министра в Instagram, слухи о его "тяжелом состоянии" очень сильно преувеличены.

Также Аваков отметил, что заболел "короной", несмотря на то, что привит (весной 2021 года, в самом начале массовой вакцинации, сотрудники МВД должны были получить прививки одними из первых - ред.)

"Читаю, про себя в интернете, что, мол, помираю от ковида. К счастью, нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки. А это, на фото - мои помощники - витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!" - написал Аваков, подкрепив к посту фото, на котором он улыбается, держа в руках пакет с лимонами и корнем имбиря.

Арсен Аваков (фото: instagram.com/arsenik78)

Отметим, что до этого Аваков не болел коронавирусом, хотя в свое время "короной" заражались люди из близкого окружения экс-министра. В частности, в декабре 2020 года вирус "скосил" его зама Антона Геращенко.