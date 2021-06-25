Атмосферна пательня відступає: синоптики втішили прогнозом на вихідні

Першими полегшення відчують жителі західних областей, а в неділю температура повітря почне опускатися і в інших регіонах країни.

"В Україну на вихідних прийде ослаблення спеки. Вже сьогодні в західних областях температура повітря через фронтальні дощі впала до +23 +27 градусів! У суботу повітряна маса з лагідними градусами охопить Захід України, Житомирську, Вінницьку області, очікується +23 +29 градусів, місцями до +30 градусів. Але решта території - більшість областей півночі, центру, Схід і Південь – завтра ще будуть смажитися на атмосферній сковорідці", - розповіла Діденко.

В Україні можуть бути навіть смерчі

За словами синоптика, в неділю ослаблення спеки прийде і в інші регіони, проте можливі грози, зливи, град і шквали.

"У неділю, 27 червня спека "здується" вже на значній частині території України, хіба що в Луганській області ще попече надвисокими градусами. 26-27 червня Україну із заходу на схід перетинатиме холодний атмосферний фронт. У його зоні - неймовірні термічні контрасти, від + 37 градусів перед ним до +23 градусів за ним. Тому дощі та грози можуть місцями супроводжуватися сильними зливами, градом і шквалами. З такими синоптичними контрастами є навіть ймовірність смерчів. Імовірність!"- попередила синоптик.

У суботу грози пройдуть у західних областях, північних, у більшості центральних і південних областей України. На сході буде сухо. А в неділю ввечері дощі та грози поступово дійдуть і східних областей.

Погода в Києві

"У Києві завтра ще буде жарко, до +33 градусів, але є ймовірність дощу з грозою. Особливо уважно до себе варто бути людям з серцево-судинними проблемами - буде змінюватися тиск, температура, вологість. У неділю в Києві нарешті стане легше дихати, температура повітря впаде до + 27 + 28 градусів. І також місцями пройдуть дощі", - написала Діденко.

Спека піде надовго

Вона додала, що з Понеділка пекельна спека піде з України, але буде досить тепло.

"Температура повітря з понеділка й аж до наступних суботи-неділі коливатиметься в комфортних, як для середини літа межах - максимально прогнозується десь +24 + 30 градусів", - потішила синоптик українців.

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