Атмосфера гадания на Андрея: в каких украинских фильмах есть мистика и приворот

Вечер на Ивана Купала

Фильм-драма Юрия Ильенко, снятый на киностудии Довженко, занимает 33 строчку в топ-100 лучших украинских картин. "Вечер…" - причудливый, нелинейный и исполненный мистики рассказов Гоголя и украинских народных сказок.

По сюжету, молодой крестьянин Петр влюбился в дочь своего хозяина - и девушка ответила парню взаимностью. Однако помешало то, что Петр - батрак. Парень согласен на все, чтобы обрести любовь - и даже идет на сомнительное соглашение с чертом, которого встречает в кабаке.

С этого начинаются необычные и очень драматические события в жизни всего села. Любимую Петра, которую тоже можно назвать весьма "мистической" девушкой, воплотила Лариса Кадочникова.

Черный ворон

В картине о Холоднояровцах, снятой по одноименному резонансному роману Василия Шкляра, мистика появляется в образе гадалки Евдокии, которую воплотила Наталья Сумская.

Правда, чародейка, не относится к главным персонажам, и практически, но образ Сумская воплотила весьма колоритно.

Действие фильма происходит во времена ожесточенной борьбы украинских повстанцев против оккупационных коммунистических властей в 1920-х годах, уже после оккупации УНР, в Холодном Яру. На фоне борьбы зарождается и любовь, но какова ее судьба?

Максим Оса. Золото песиголовца

Украинский детективный фильм по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса" - пропитан мистикой, приключениями и жуткими загадками.

По сюжету, казак Максим Оса, потерявший большинство побратимов, охранявших золотой груз, должен расследовать исчезновение денег, разгадать, кто скрывается за маской ужасного песиголовца, а заодно и понять, кто охотится на него самого.

Сообразительного Максима Осу воплотил умерший после полученных травм актер театра и кино Василий Кухарский, который защищал Украину на фронте.

Голем. Начало

Израильско-украинский ужастик, в основе которого давняя еврейская легенда о Големе. Действие картины, снятой Иоавом и Дороном Пасс, происходит в XVII веке на территории Литвы, ставшей эпицентром чумы. Многие умерли, и многие инфицированы неизлечимой болезнью, которая продолжает уносить жизни.

Небольшое еврейское поселение до сих пор остается незараженным - поэтому общину обвиняют в волшебстве. Чтобы защитить свою семью и поселение, невестка раввина Ханна решается на отчаянный шаг - выполняет магический ритуал и вызывает монстра-голема. Однако женщина не подозревала о последствиях своих действий...

Мавка. Лесная песня

Украинский анимационный долгострой "Мавка. Лесная песня" студии Animagrad наконец-то увидел свет в 2022 и уже собрал рекордную сумму в прокате за рубежом.

Мультфильм полон волшебной, мистической атмосферы, ведь в центре - хрестоматийная история Леси Украинки о запрещенной любви лесной мавки к парню Лукашу. И чар, и чувств в мультфильме в изобилии - все, что нужно для романтического настроения на Андрея.

Конотопская ведьма

Еще одну мистическую историю о ведьме сейчас снимают в Украине. "Контопская ведьма" режиссера Андрея Колесника должна выйти в свет в следующем году. Авторы вдохновлялись реальной историей женщины из Конотопа и образами украинского мистицизма.

В центре сюжета - древняя ведьма (воплощает Татьяна Малкова) из Конотопа, которая, влюбившись в обычного парня, отреклась от своих ведьомских сил.

Но когда с началом полномасштабной войны русские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее любимого, она решает отомстить, возвращая свои силы, и обрушивает ужасные и кровавые кары на убийц своего жениха.