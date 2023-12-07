Кто сыграл 7 лучших ролей Санты: этих актеров вы точно любите
Санту играли и озвучивали многие актеры, как в фильмах, так и в мультфильмах, но есть те, кто сделал это наилучшим образом и запомнился зрителям. Кто-то голосом, а кто лицом. К тому же как взрослым, так и малым.
РБК-Украина (проект Styler) сделало собственную подборку актеров, которые невероятно исполнили роль Санты и охотно делится им с вами.
Том Хэнкс
Том озвучил Санту в мультипликационном фильме "Полярный экспресс". Этот фильм является настоящей сказкой, которая переносит зрителей в мир чуда и новогодних детских приключений, которые могут погрузить людей всех возрастов в чудеса.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Пол Джаматти
Главный герой фильма "Фред Клаус. Брат Санты". Фред - это родной брат Санта Клауса, которого как раз и играет Пол Джимати, рос в тени брата, и это привело к тому, что он стал полной его противоположностью и утратил веру в дух Рождества. Однажды Фред летит на Северный Полюс по приглашению Санты. Прибыв на место, он обнаруживает, что брат попал в большую беду.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Алек Болдвин
Озвучить главного героя новогоднего мультипликационного фильма "Стражи легенд" - это еще более ответственно, чем сыграть Санту в кадре. Но Болдвин справился с этой ролью непревзойденно и за кадром.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Билли Боб Торнтон
А вот Билли Бобу Торнтону пришлось сыграть псевдо Санту в фильме "Плохой Санта". Он только выдавал себя за новогоднего волшебника, но на самом деле был рецидивистом.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Джон Гудман
История "Год без Сантты", рассказывает о том, как усталый и разгневанный на людей Клаус решает отдохнуть от Рождества. Но маленький мальчик хочет возродить дух праздника и пытается убедить героя вернуться в порядок. Недоволен персонаж Джона Гудмана, как не трудно угадать, в финале станет старым добрым Сантой.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Курт Рассел
Еще одна большая звезда, которой пришлось переодеться в Клауса – Курт Рассел. В "Рождественских хрониках" он сыграл Санту в непростом положении. Ему пришлось угонять машины и прятаться от полиции - и все это ради того, чтобы спасти Рождество.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
Ричард Аттенборо
В фильме "Чудо на 34-й улице" со зрителем встречается совершенно неповторимый и очаровательный Санта в исполнении Ричарда Аттенборо. Его герой – это воплощение рождественского чуда и персонаж широкой души.
Лучшие Санты (фото: Кинориум)
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