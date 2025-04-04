Астропрогноз на 4 апреля: что делать в день Венеры и почему запрещено спорить с женщинами

Прогноз астропогоды на 4 апреля

"Нужно быть внимательными, поскольку возможны мошенничество и обман. Осторожно со словами, опасны сплетни и ложь - о них быстро станет известно окружающим. Слова приобретают наивысшую силу и значение: все сказанное может реализоваться в жизни. Воплотятся в жизнь все добрые пожелания", - рассказала Соловьева.

"Полезно учиться говорить, работать с логопедами, фониатрами, избавляться от слов-паразитов, овладевать ораторским искусством. Время откровения, пробуждения талантов и харизмы. Повышается уровень женской интуиции. Нельзя спорить с женщинами - это нарушит космические законы. Рекомендована уборка дома", - добавила она.

4 апреля - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем". По словам Соловьевой, в этот день лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает Венера. Речь идет о крупных финансовых платежах, браке, новых знакомствах, регистрации бизнеса, кредитах и так далее.

"На ретро Венере можно анализировать свои отношения (романтические, деловые, дружеские), чтобы вывести их на принципиально новый уровень, решать вопросы прошлых отношений, если они напоминают о себе, и избавляться от накопленных обид, проводить ревизию гардероба и аксессуаров, наводить порядок в кошельке, заниматься творчеством, покупать вещи на распродажах, по акциям и скидкам, а также - антиквариат. Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях", - напомнила астролог.