Астропрогноз на 28 марта. Как уберечься от ударов судьбы и какие цвета притянут счастье Венеры

В эту пятницу наступает особый день, ведь накануне Новолуния негатива может быть слишком много. Впрочем, определенные советы помогут все спасти.

Прогноз астропогоды на 28 марта

"Стрессовый день, накопленной энергии Луны недостаточно, а негатив увеличивается, чтобы быть сожженным в момент Новолуния. Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Отслеживайте ваши мысли и события этого дня", - рассказала Соловьева.

"Воспринимайте сложности этих суток как урок высших сил, указывающих на проблемы, которые нужно решить, и которые являются результатом, которого мы заслужили. Трансформируйте негативные мысли в позитивные, оставьте фальшивые связи, избавляйтесь от надоедливых людей", - также советует астролог.

В этот день стоит завершать текущие дела, подводить итоги, возвращать долги, составлять необходимые отчеты. Период, отметила Соловьева, связан с переходом в новое качество, преображением, прозрением.

28 марта - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем".

"Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой. Воздержитесь от романтики, зато уделите время любому творчеству", - напомнила Соловьева.

Кроме этого, Венера и Меркурий все еще в ретрограде. Также до сих пор действует "Коридор затмений". Поэтому не следует планировать на этот день важные дела, связанные с финансами и отношениями.

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