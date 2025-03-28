Астропрогноз на 28 березня. Як вберегтися від ударів долі та які кольори притягнуть щастя Венери

Цієї п'ятниці настає особливий день, адже напередодні Молодика негативу може бути надто багато. Втім, певні поради допоможуть все врятувати.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова зробила прогноз на сьогодні, 28 березня.

Прогноз астропогоди на 28 березня

"Стресовий день, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика. Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Відстежуйте ваші думки та події цього дня", - розповіла Соловйова.

"Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили. Трансформуйте негативні думки на позитивні, облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей", - також радить астролог.

Цього дня варто завершувати поточні справи, підбивати підсумки, повертати борги, складати необхідні звіти. Період, зазначила Соловйова, пов'язано з переходом у нову якість, преображенням, прозрінням.

28 березня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

"Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час будь-якій творчості", - нагадала Соловйова.

Окрім цього, Венера та Меркурій все ще в ретрограді. Також досі діє "Коридор затемнень". Тому не слід планувати на цей день важливі справи, які пов'язано з фінансами та стосунками.

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