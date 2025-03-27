Астропрогноз на 27 марта: названы цвета, от которых нужно отказаться в этот четверг

В четверг, 27 марта, нас будут ждать ретрограды двух планет и день Юпитера. Из-за этого важно учесть определенные правила.

Прогноз астропогоды на 27 марта

"Не перенапрягайте зрение. Не тратьте энергию на мелкие бытовые проблемы и конфликты с окружающими. День восстановления мира, равновесия, справедливости, помощи, вознаграждения. Можно найти собственный путь в жизни и оценить свои усилия в достижении цели. Главное в этот день удержаться на волне хорошего настроения и следить, чтобы все мысли и поступки были положительными", - рассказала Соловьева.

"День выхода из конфликтов, благоприятный для примирения, перестроек и ремонта. Полезны очистительные процедуры для глаз, голодание. Эффективно избавляться от паразитов и грызунов в доме", - добавила она.

27 марта - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и богатых возможностей. До 10 июня 2025 года он будет находиться в Близнецах️. Это - худшее положение для самой доброй планеты Солнечной системы.

"Однако это благоприятно для тех, кто связан с литературной и издательской деятельностью, путешествиями, предпринимательством и крупным бизнесом. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. В этот период лучше не использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвета", - напомнила астролог.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и так далее", - добавила она.

Кроме этого, все еще действует "Коридор затмений". А Меркурий и Венера до сих пор находятся в ретрограде.

Вас может заинтересовать