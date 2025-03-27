Астропрогноз на 27 березня: названо кольори, від яких треба відмовитися цього четверга

У четвер, 27 березня, на нас чекатимуть ретрогради двох планет й день Юпітера. Через це важливо врахувати певні правила.

Прогноз астропогоди на 27 березня

"Не перенапружуйте зір. Не витрачайте енергію на дрібні побутові проблеми та конфлікти з оточуючими. День відновлення миру, рівноваги, справедливості, допомоги, винагороди. Можна знайти власний шлях у житті та оцінити свої зусилля у досягненні мети. Головне у цей день утриматись на хвилі гарного настрою та слідкувати, щоб усі думки та вчинки були позитивними", - розповіла Соловйова.

"День виходу з конфліктів, сприятливий для примирення, перебудов і ремонту. Корисні очисні процедури для очей, голодування. Ефективно позбавлятися від паразитів і гризунів у домі", - додала вона.

27 березня - день Юпітера, планети "великого щастя", широких обріїв і багатих можливостей. До 10 червня 2025 року він буде знаходитися в Близнюках️. Це - найгірше положення для найдобрішої планети Сонячної системи.

"Однак це сприятливо для тих, хто пов'язаний з літературною та видавничою діяльністю, подорожами, підприємництвом і великим бізнесом. Уникайте балакучості та непослідовності, особливо, якщо це стосується засобів комунікацій, різноманітних гаджетів, транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. У цей період краще не використовувати в одязі та прикрасах індиго та фіолетовий кольори", - нагадала астролог.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - додала вона.

Окрім цього, все ще діє "Коридор затемнень". А Меркурій та Венера досі перебувають в ретрограді.

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