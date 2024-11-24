Астропрогноз на 24 ноября. Какие цвета принесут успех и почему это воскресенье подарит нам магию Солнца

Прогноз астропогоды на 24 ноября

"Продолжается неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещение парикмахерской. Из-за теневого периода ретро Меркурия не планируйте на этот день важные дела", - напомнила Соловьева.

"Стрессовый период. Жесткий день, нуждающийся в большой внутренней дисциплине и самоотверженности. Опасность заключается в переоценке своих возможностей в критических ситуациях. Воздержитесь от сексуальных практик, проявлений гнева, мести, негативных эмоций", - также советует она.

В это воскресенье не стоит сидеть на одном месте и ничего не делать. Астролог рекомендует ограничить потребление мяса.

"Это день самопожертвования, терпения, принятия и прощения. Все события проверяйте на соблазна и не поддавайтесь на провокации. Проявляйте уверенность, настойчивость. Это период поста, воздержения, осторожности, самоанализа, медитации, освобождения от страхов", - пояснила Соловьева.

24 ноября следует устроить дома уборку, завершать текущие дела. Можно отдохнуть и просто провести время на природе.

Гороскоп в воскресенье (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 24 ноября

В это воскресенье наступает день Солнца, отвечающего за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Посвятите час-другой своему хобби и любому творчеству", - рассказала Соловьева.

Для усиления солнечной энергии астролог советует использовать в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, носить украшения из золота и полакомиться кусочками апельсина.

"Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии короля планет изображения короля животных - величественного льва", - добавила эксперт.