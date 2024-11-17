Астропрогноз на 17 ноября. Что нужно сделать в этот день, чтобы было счастье

Прогноз астропогоды на 17 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, больших денежных затрат, всех мер, связанных с риском и авантюрами. Допускаются посещения парикмахерской", - рассказала Соловьева.

"Период подходит для творческих изменений, юридических дел, строительства, путешествий. Наступает день примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие", - также отметила она.

По словам астролога, это воскресенье - день накопления денег и имущества. Также рекомендуется заниматься домашними делами.

Полезными будут физические нагрузки и любое очищение организма. Но, предупредила эксперт, не желательно употреблять мясную пищу, лучше отдать предпочтение рыбе и грибам.

Гороскоп на 17 ноября (иллюстрация: Getty Images)

Астролайфхаки на воскресенье

17 ноября - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, касающиеся действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - рассказала астролог.

"Для усиления солнечной энергии используйте в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, носите украшения из золота и полакомьтесь кусочками апельсина. Классический цветок Солнца - подсолнух, символ которого также будет уместно применить в этот день. Повысят энергии короля планет изображения короля животных - величественного льва", - добавила она.