Карты Таро назвали пять знаков Зодиака, которым фантастически повезет в воскресенье

Водолей

В воскресенье вы сможете забыть о проблемах. Наслаждайтесь этим днем и не думайте о плохом. Помните, что мир вокруг вас еще может удивить. Встречайте чудеса и делайте то, что давно не решались - вам повезет.

Стрелец

Таро-гороскоп на 17 ноября сулит вам хорошие новости. Вы можете случайно узнать, что вскоре вас ждет сюрприз. Скорее всего, кто-то из вашего окружения решил вас осчастливить. Принимайте подарки и комплименты, в воскресенье вам точно не стоит бояться проблем.

Телец

17 ноября карты Таро советуют вам избавиться от всего, что приносит огорчение. Пространство вокруг вас должно быть позитивным, и только вы можете сделать так, чтобы все неудачи сошли на "нет". День будет удачным, одолейте всех врагов и начинайте новую жизнь.

Скорпион

Постарайтесь не поддаваться сомнениям. Гороскоп на воскресенье сулит вам хороший день и веселые приключения, однако вы рискуете все испортить своими негативными мыслями. Пора забывать о "черной полосе", расправьте крылья и не оглядывайтесь в прошлое.

Рак

В воскресенье вы можете услышать то, что заставит вас танцевать от радости. Хорошие новости станут прекрасным подарком и позволят вам закончить эту неделю на максимально позитивной ноте. Удача на вашей стороне, а потому воплотите в жизнь свою заветную мечту.