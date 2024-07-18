Таро-гороскоп на 19 июля: Скорпионы попрощаются с кем-то важным, а Козероги - найдут свое счастье

19 июля Рыбам придется делать выбор, Раки рискуют сильно разозлиться, а Скорпионы могут потерять важного человека. А вот Козерогам очень повезет.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на пятницу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". В этот день вам стоит продумать свою дальнейшую жизнь. Действовать без плана очень непросто, избавьте себя от этих проблем.

Телец

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Мечей". Скорее всего, вы можете поссориться с любимым человеком. Над любыми отношениями нужно работать, не разбрасывайтесь словами, которые могут сильно ранить вашу вторую половинку.

Близнецы

Ваша карта на 19 июля - "Мир". Постарайтесь не опускать руки раньше времени. Прикладывайте максимум усилий, вскоре вы получите награду за все свои старания.

Рак

Вам выпала перевернутая карта "Королева Жезлов". В пятницу вы можете разозлиться на человека, который не оправдает ваши ожидания. Держите свои эмоции под контролем, не усугубляйте ситуацию.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Пентаклей". Посвятите этот день только себе и своим делам. Порой стоит побыть эгоистом, ведь некоторые люди отнимают слишком много вашего времени.

Дева

Ваша карта на 19 июля - "Десятка Пентаклей". Вы можете потерять контроль и оказаться в шаге от провала. Скорее всего, к этому привело то, что вы стали слишком беспечными.

Весы

Вам выпала карта "Король Жезлов". В пятницу вам стоит проявить все свои творческие амбиции. Без новшеств и смелых решений вы едва ли сможете добиться желаемого во всех сферах вашей жизни.

Скорпион

Вам выпала перевернутая карта "Звезда". Этот день может принести вам неприятности. Готовьтесь к тому, что из вашей жизни может уйти человек, который вам дорог.

Стрелец

Ваша карта на пятницу - "Восьмерка Мечей". Если кто-то будет вынуждать вас принимать решения, в которых вы сомневаетесь, не стыдитесь об этом сказать. Пришло время научиться себя защищать.

Козерог

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Жезлов". Не переживайте, этот день подарит вам возможность решить все проблемы. И даже если вам кажется, что вы не справитесь, продолжайте бороться.

Водолей

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". В пятницу вам будет не до отдыха. Заранее подумайте, как успеть все, ведь дел будет немало. Однако усталость будет приятной, вы будете собой довольны.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Королева Кубков". Во всем важен баланс. И если вы слишком много отдаете и ничего не получаете в ответ - пришло время что-то менять.