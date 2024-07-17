Астропогода на 17 июля. Что звезды советуют сделать в среду, чтобы жизнь изменилась к лучшему

Что не следует делать в среду

"17 июля - начало Шаяни (Падма) экадаши: день поста, который по ведической традиции наступает на одиннадцатый день растущей Луны. В месяц Ашадха по индуистскому календарю (июнь-июль по григорианскому стилю)", - рассказала астролог.

"Считается, если люди выполнят все рекомендации в этот день, они могут заслужить счастливую и спокойную жизнь в достатке, добиться исполнения желаний и устранить все препятствия на пути к совершенству", - добавила она.

Соловьева советует держаться подальше от всего, что приносит негатив. К 18:04 следует воздержаться от проявления плохих эмоций - ссоры будут серьезными, а помириться не получится.

Также откажитесь от:

лишних разговоров, сплетен и дезинформации

домашней уборки и стирки.

Следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество.

Что нельзя делать 17 июля (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогода на среду - что нужно сделать

Сегодня один из самых благоприятных дней июля для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской, рассказала астролог.

До 18:04 сконцентрируйтесь на энергии любви, очищении мыслей, победе мудрости над разумом и эмоциями. Этот период, отмечает Соловьева, станет удачным временем для уединения, снисходительности, альтруизма, подведения итогов, очищения мыслей от негатива.

Главные правила этого дня:

проведите время в семейном кругу

позаботьтесь о своем организме

проводите переговоры и важные командировки

покупайте новую технику

сдавайте экзамены

примиритесь с соседями

не забывайте об интеллектуальном досуге.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него. Ешьте твердые сорта сыра", - советует Соловьева.

Что делать, чтобы повезло в среду (иллюстрация: freepik.com)

Астропрогноз на 17 июля - все важные моменты

"К 12:01 (по киевскому времени) 17 июля Венера, планета гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства, будет находиться в королевском градусе Льва", - пояснила астролог.

"Планеты и светила, попадающие в эту зону мощной положительной энергии королевских градусов, способны существенно влиять на людей. Это влияние позволяет в полной мере реализовать предоставленные возможности", - добавила она.

Эти градусы создают фактор везения, успеха. Они способны наделить нас оптимизмом, чудесами и радостью.

Основные характеристики этого градуса во Льве:

мудрость

исключительность

мужество

гуманность

физическая и нравственная сила.

"Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успеваемостью и невероятным везением. Градус придает импозантность, величество и королевское умиротворение", - рассказала Соловьева.

"Необходимо изнутри генерировать и поддерживать в себе состояния счастья, радости, удовлетворенности, щедрости чтобы реализовать все положительные возможности такого положения", - резюмировала Соловьева.