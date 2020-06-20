Астрономічне літо увірветься в Україну грозами та шквалами з градом: де розбушується стихія

Погода в Україні у неділю 21 червня принесе значні опади - зливи з дощами заллють майже всі області, крім східних регіонів. Початок астрономічного літа у зв'язку з Днем літнього сонцестояння ознаменується в цілому по країні грозами і "непростою" погодою.

Також синоптики попереджають про значні зливи на заході України, де прогнозується випадання до 30 мм опадів. Про це передає Gismeteo.

У Центрі та на Півночі вночі очікується близько +20 градусів, а от вдень буде 30-градусна спека.

У західних регіонах в темний час доби стовпчики термометрів коливатимуться в межах +16 градусів, а вдень прогнозують близько +22...+24 градусів.

Теплі ночі очікують жителів східних областей, де намічається до +20...+22 градусів, а вдень буде дуже спекотно - температура підніметься до +32 градусів.

На Півдні синоптики прогнозують вночі +19 градусів, а вдень максимум +27 градусів.

У столиці весь день буде хмарно. У Києві нічний дощ вранці стане трохи слабкіше, але вдень - посилиться. Температура повітря протягом доби очікується в межах від +19 до +27 градусів.

Також звернемо увагу, що 20-22 червня в Україні - за винятком східної частини - очікується погіршення погоди: грози та в деяких районах шквали і град. На сайті ДСНС розповіли, що був оголошений перший рівень небезпеки, "жовтий".

21-22 червня у Закарпатській та Прикарпатських областях прогнозуються сильні зливи.

Нагадаємо також, що 21 червня людей чекає найкоротша ніч і найдовший день. О 09:40 за київським часом відбудеться сонячне затемнення.

Раніше ми писали про те, що 21 червня можна буде побачити унікальне сонячне затемнення і кому загрожує небезпека.

Також повідомлялося, що медики дали поради, як поліпшити стан здоров'я в періоди з різкою зміною погоди.