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Астроном сделал фото редкого явления на Солнце. Это просто волшебное зрелище

Фото: Астроном сделал фото явления на Солнце (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Аргентинский астроном Эдуардо Шабергер Пупо зафиксировал произошедший в районе южного полюса звезды выброс солнечной плазмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spaceweather.

Обычно такие выбросы происходят недалеко от экватора, где расположено больше всего солнечных пятен. Поэтому астрономом снятый выброс считает уникальным.

По оценке астронома, протяженность выброшенного столба плазмы превышала 200 тысяч километров.

Выбросы солнечной плазмы регулярно приводят к магнитным бурям и солнечным сияниям на Земле, но в этот раз этого не произойдет: энергия выброса была направлена вне плоскости Солнечной системы.

"17 февраля, за несколько минут до полудня в моей стране, я смог сфотографировать невероятное событие: взрыв, выбросивший струю плазмы на высоту более 200 000 км от южного полюса Солнца. Плазменная колонна была настолько велика, что мне пришлось вращать камеру, чтобы поместить ее в кадр", - написал астроном.

Невероятное явление на Солнце (фото: spaceweathergallery2.com)

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