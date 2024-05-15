Астронавты NASA провели симуляцию первого дня полета на Луну (фото)

Как будет проходить полет на Луну

Сообщается, что команда воспроизвела все действия, которые предстоит выполнить в первый день полета на Луну. При этом сам запуск не симулировали. Но когда астронавты вышли на орбиту, то смоделировали, как достают вещи, убедились, что система водоснабжения работает, проверили туалет и т. д.

В NASA объясняют, что симуляция внутри космического корабля довольно сложные, поскольку он очень маленький, и астронавтам там тесно. Такое испытание привело к тому, что на борту Orion проведут небольшие изменения - кабельную коробку переместят в другое место на космическом корабле.

Интегрированная учеба имеет важное значение, чтобы помочь экипажу получить контекст о физических измерениях, в которых они могут работать. Это важно, чтобы разрешить им использовать каждый сантиметр космического корабля Orion в течение их миссии.

Хотя экипаж будет выполнять некоторые задачи вместе, время от времени они будут работать и отдельно. Следовательно, нужно было также проверить, как это будет происходить.

Экипаж во время симуляции полета (фото: NASA)

Что известно о полете на Луну

В январе старт "Artemis 2" был перенесен на год до сентября 2025-го, чтобы за это время решить несколько технических проблем, связанных с безопасностью. В частности, и для изучения проблемы с тепловым экраном, с которыми "Orion" столкнулся во время испытательного полета "Artemis 2" вокруг Луны без экипажа в конце 2022 года.

В текущем месяце Офис генерального инспектора NASA опубликовал отчет, в котором говорится, что эти проблемы создают значительный риск для экипажа. В отчете отмечают, что NASA обнаружило, что более 100 участков на тепловом экране "Orion" эрозировались не так, как ожидалось, когда он снова входил в атмосферу Земли. Однако, по прогнозам экспертов, полет на Луну состоится уже в следующем году.

Напомним, что экипаж состоит из четырех астронавтов, еще одного тренируют в случае необходимости замени кого-то из основного состава.

На Луну полетят: командир NASA Рейд Вайзман, пилот NASA Виктор Гловер, специалист миссии NASA Кристина Кох и Canadian Space Специалист миссии агентства Джереми Гансен