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Астрологический прогноз 23 октября. Какие дела обречены на неудачи, а какие принесут успех

Астрологический прогноз на среду (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В среду 23 октября наступает день непростых эмоций. Некоторые дела способны принести успех, но есть и такие, которые не смогут вас утешить.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, к чему готовиться в среду.

Прогноз астропогоды на 23 октября

"Благоприятное время для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, смены места работы, новых знакомств, заключения сделок, поездок, приключений. Опасными будут проявления лжи, лести: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет", - рассказала Соловьева.

"Период движения вперед, время для рекордов и подвигов. Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, революционных перестроек, умения достигать триумфа и победы. Надо быть честным и справедливым даже в мелочах", - добавила она.

Благоприятный день для политиков, реформаторов, шоуменов и продюсеров. Полезны будут групповые занятия, массовые собрания, коллективное обсуждение проблем. Успех могут принести дела, связанные с ответственностью и обязанностью.

Гороскоп на 23 октября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

"23 октября - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.
Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - предупредила Соловьева.

"На этот день можно планировать переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей. Хорошее время для общения с братьями и сестрами, а также - для выяснения отношений с соседями", - добавила она.

Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты питания и прочее) или просто зажечь свечи из него.

К слову, раньше мы рассказывали, какие знаки Зодиака не любят компромиссы.

Также вы можете прочесть Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

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